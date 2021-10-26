У Каліфорнії, де попередні місяці панувала посуха та лісові пожежі, зараз вирує шторм.

Про це повідомляє американське видання AP.

Рекордні опади у Північній Каліфорнії допомогли перемогти пожежі, спричинені засухою в регіоні. Однак, сильні дощі спричинили зсуви та масові повені, вітер повалив дерева і навіть дві великі бурові установки.

У штаті Невада декілька автомагістралей заблоковані через сильний снігопад. В округах Колуса та Йоло дороги перекрили зсуви.

380 тисяч будинків і підприємств лишилися знеструмленими внаслідок негоди, двоє осіб загинули.

Попри такі катастрофічні явища, місцеві жителі раді завершенню посухи та пожеж. Однак, не усі поділяють такий оптимізм. Джастін Менкін, професор географії Дартмутського коледжу та один із керівників робочої групи щодо посухи в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень вважає, що Каліфорнія ймовірно надалі потерпатиме від засухи. Він додав, що цикл переходу від багаторічної посухи до рекордних злив – це закономірне явище, спричинене зміною клімату. Професор переконаний: потрібно більше дощу, щоб сезон посух і пожеж завершився.

Менкін стверджує, що довгостроковий прогноз для Каліфорнії свідчить про сухіші, ніж зазвичай, умови. “Щоб покінчити з різними аспектами посухи, вам необхідно, щоб частина Каліфорнії отримувала опади протягом наступних трьох місяців на рівні 200% він норми”, — сказав він, додавши, що “попри це дійсно, дійсно шалений дощ, та все одно зима, буде сухішою, ніж у зазвичай”.