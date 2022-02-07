7 лютого 2022 року по всій території Україні вдень температура повітря буде вище нуля; у північних, цетральних і південних регіонах – без опадів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -1 до 3 градусів. 7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; у Карпатах пориви вітру досягатимуть 25 м/с, буде хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг, оголошено І рівень небезпечності.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 5°C вдень, і -1..-3°C вночі. У Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг.

На півночі країни температура буде 2-5 градусів вдень і -1..-3°C вночі, можливий мокрий сніг або дощ.

На півдні буде хмарно з проясненнями. Удень температура коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла, вночі – від 0°C до -3°C.

У Києві буде мокрий сніг, вдень температура коливатиметься до 2 до 4 градусів тепла, вночі – від 0 до -2°C.

На дорогах можлива ожеледиця.