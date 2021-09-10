Депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин сповістив, що подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора заяву стосовно штовханини депутатів Миколи Тищенка та Гео Лероса.

Про це він написав у Facebook.

Юрчишин зауважив на тому, що на пленарному засіданні парламенту 9 вересня Тищенко “напав на Гео Лероса” під час його виступу біля трибуни.

“Він виштовхав Лероса за межі трибуни, припинивши його виступ як народного депутата України й завадив виконувати його повноваження, що його наділив народ України як депутата”, написав він.

На думку Юрчишина, в діях Тищенка є ознаки кримінальних злочинів, передбачених ч. 2. ст. 346 Кримінального кодексу – насильницькі дії у зв’язку з державною діяльністю народного депутата України, а також ч. 1. ст. 351 – створення перепон в роботі народного депутата.

Перший пункт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років, а другий – штрафом від 100 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі на строк до 3 років.

Як відомо, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.

Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.

“Єдина ТСК, що на сьогоднішній деньмає звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцях”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.

У цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.