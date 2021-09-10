Про це він написав у Facebook.
Юрчишин зауважив на тому, що на пленарному засіданні парламенту 9 вересня Тищенко “напав на Гео Лероса” під час його виступу біля трибуни.
“Він виштовхав Лероса за межі трибуни, припинивши його виступ як народного депутата України й завадив виконувати його повноваження, що його наділив народ України як депутата”, написав він.
На думку Юрчишина, в діях Тищенка є ознаки кримінальних злочинів, передбачених ч. 2. ст. 346 Кримінального кодексу – насильницькі дії у зв’язку з державною діяльністю народного депутата України, а також ч. 1. ст. 351 – створення перепон в роботі народного депутата.
Перший пункт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років, а другий – штрафом від 100 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі на строк до 3 років.
Як відомо, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.
Лерос вийшов до трибуни та почав свій виступ.
“Єдина ТСК, що на сьогоднішній деньмає звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по “вагнерівцях”. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію? Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію…” – сказав він.
У цей момент Тищенко підійшов до трибуни та вивернув мікрофон в інший бік, після цього він схопив Лероса й почав відтягувати його від трибуни. Кілька хвилин тривала штовханина, спікер парламенту Дмитро Разумков попросив колег заспокоїтися, після чого на 15 хвилин оголосив перерву.
- У березні минулого року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат очільника ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції та направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні 2020-го Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента — Дениса Єрмака через згадані записи.
- Водночас Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися у справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня минулого року під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.