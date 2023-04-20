Про це повідомляє пресслужба столичної поліції та Київської міської прокуратури.
Зазначається, що вчора, 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, що представники комісії оглянули та опечатали.
Ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, порушники влаштували з ними штовханину. Внаслідок сутички вони зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі та протиправно проникнули в приміщення.
Поліціянти встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримано та доставлено до відділу поліції.
За повідомленнями поліції, це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.
Як пишуть у прокуратурі, наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи. Їм оголосили підозру в хуліганстві. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Зараз хуліганам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
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