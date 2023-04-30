Суд заборонив 41-річному Джонатану Меєру із Нідерландів, який став біологічним батьком для 550 дітей, жертвувати сперму. У випадку порушення судової постанови йому загрожує штраф на суму 110 000 доларів.

Про це інформує Reuters.

Як повідомляли #Букви, на тлі звинувачень у тому, що плідне донорство Джонатана Меєра, який став біологічним батьком для 550 дітей, підвищує ризик випадкового інцесту, фонд Donorkind в Нідерландах планував заборонити чоловіку здавати сперму.

Джонатана Меєр прославився ще у 2017 році. На той момент він вже став біологічним батьком понад 100 дітей в Нідерландах і йому заборонили здавати сперму спочатку лише в цій країні.

Відтак, чоловік продовжив робити пожертви за кордоном, зокрема, через данський банк сперми Cryos, який працює на міжнародному рівні. Меєр також пропонував свої послуги на сайтах, створених для потенційних батьків, які шукають донорів, проте під іншим іменем.

За даними слідства, до цього часу Меєр вже став батьком від 500 до 600 дітей по всьому світу. Суд заборонив йому здавати сперму у всіх країнах світу. Крім того, суд зобов’язав його зв’язатися з центрами, які вже зберігають його сім’яну рідину, з вимогою знищити сперму чоловіка. За кожне порушення Меєру загрожує штраф на суму 110 тисяч доларів.

Як пояснили у виданні, причиною для такого рішення став позов від фонду, що представляє інтереси батьків, які користувалися донорськими послугами Меєра. Вони заявили, що постійні пожертви Меєра порушують право на приватне життя його дітей, які через можливість випадкового інцесту бояться формувати романтичні стосунки.