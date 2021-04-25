За вечірку, яку влаштував нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко під час локдауну, штраф заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу складає 34 тисячі гривень.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє газета Верховної Ради “Голос України”.

“За це буде відповідати тільки адміністрація готелю і ресторану, Тищенко може тільки як людина відповідати за це дійство”, – заявив Рубан.

За його словами, на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. При цьому, в наступний раз сума зросте до 170 тисяч гривень.

“Тищенко “молодець”, для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок був складений протокол на 34 тис. грн, і підготовлені документи до кримінального провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм – ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану”, – розповів Рубан.

Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них.

“Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів”, – додав Рубан.