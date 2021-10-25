Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом, згідно з якими відповідальність за наявність документа про вакцинацію або негативний тест на COVID-19 в міжрегіональних автобусах покладається на пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що ухвалені Кабміном норми не поширюються на міжрегіональні поїздки на авто, якщо кількість пасажирів не перевищує п’яти, без урахування дітей до 14 років. Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

При перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність необхідних COVID-документів у пасажирів несе перевізник. Норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.

Проте відповідальність щодо наявності необхідних документів про щеплення або негативний тест на коронавірус в автобусах міжрегіонального сполучення несе пасажир. Відсутність відповідних документів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Пасажирам автобусів міжрегіонального сполучення необхідно мати один з цих документів:

міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат про вакцинацію, оформлений через “Дію”;

іноземний COVID-сертифікат;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діють 72 години.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

З огляду на це МОЗ надало відповіді на поширені запитання щодо пересування між регіонами осіб, що не зробили щеплення проти коронавірусу. Детальніше про це – у матеріалі.