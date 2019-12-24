Про це він розповів в інтерв’ю порталу “Ліга.net”.
За його словами, поки важко сказати, що робити з такими зарплатами.
“Штрафами нічого не доб’єшся, вони й зараз є, а результату не видно. Тут можуть бути короткострокові ідеї, наприклад більш якісна аналітика та перевірки, але “людяні”. В довгостроковому періоді знову ж таки, це має бути просто вигідно. Але для цього в нас повинна відбутися пенсійна реформа, повинне добре працювати соціальне страхування, ринки капіталу”, – розказав Милованов.
- Раныше повыдомлялося, що партія “Слуга народу” не витрачає кошти на виплату зарплат, оскільки у зазначеній політсилі офіційно не працевлаштована жодна людина.
- 15 листопада Анна Скороход повідомила, що у фракції “Слуги народу” видають зарплати в конвертах.
- Вона також розказала, що нардепи від “СН” отримували зарплату в конвертах в розмірі від 5 до 15 тисяч доларів.