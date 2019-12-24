Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що в нинішній час штрафи не допомагають вирішити проблему зарплат в конвертах.

Про це він розповів в інтерв’ю порталу “Ліга.net”.

За його словами, поки важко сказати, що робити з такими зарплатами.

“Штрафами нічого не доб’єшся, вони й зараз є, а результату не видно. Тут можуть бути короткострокові ідеї, наприклад більш якісна аналітика та перевірки, але “людяні”. В довгостроковому періоді знову ж таки, це має бути просто вигідно. Але для цього в нас повинна відбутися пенсійна реформа, повинне добре працювати соціальне страхування, ринки капіталу”, – розказав Милованов.