У середу, 22 вересня, Кабінет Міністрів України схвалив проєкт змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (COVID-сертифікатів).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначається, що проєкт закону розроблено на виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року про забезпечення епідемічної безпеки населення. Зокрема, документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 321\3, яка передбачає:

встановлення кримінальної відповідальності за використання завідомо підроблених документів, які підтверджують наявність профілактичних щеплень у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до двох років ;

встановлення кримінальної відповідальності для медичних працівників за внесення неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення, у вигляді штрафу від 34 до 68 тисяч гривень, або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади ;

встановлення кримінальної відповідальності за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію, у розмірі штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Наразі проєкт закону направили до Верховної Ради.

Раніше четверо українців намагалися перетнути кордон із Польщею з фальшивими COVID-сертифікатами європейського зразка, за що отримали покарання у вигляді 4 місяців ув’язнення (з випробувальним терміном).

Нагадаємо, що в середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години. Про те, хто може отримати COVID-сертифікат, розповідалося в матеріалі.

На початку серпня український сертифікат вакцинації в застосунку “Дія” успішно пройшов технічне оцінювання з боку Європейського союзу.