Про це повідомляє CNN.
Західні санкції руйнують російську економіку, а швидке відновлення рубля стало можливим лише завдяки спробам Москви штучно втримати рубль. Таку думку висловив високопоставлений чиновник з міністерства фінансів США, повідомляє CNN.
Така заява з’явилася після того, як деякі експерти зауважили, що швидке відновлення курсу рубля після його падіння є доказом того, що санкції, запроваджені заходом проти РФ не є достатніми.
Під час телефонної розмови з журналістами, посадовець з міністерства фінансів США заявив, що російська економіка переходить до рецесії, а стрімка інфляція її руйнує.
Попри те, що курс рубля повернувся до довоєнного рівня, купівельна спроможність цієї валюти була значно знижена через стрімке зростання цін в Росії, повідомляє посадовець.
Раніше в CNN повідомляли, що раніше РФ намагалася укріпити рубль. Дії російських економістів призвели до штучного підвищення попиту на рубль, проте однією з ознак слабкості рубля є поява чорного ринку іноземної валюти у Росії.
За інформацією мінфіну США, на чорному ринку російський рубль сильно знецінився.
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- Шмигаль подякував Європарламенту за надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а також за заклик розширити сферу дії санкцій Європейського Союзу проти Росії.