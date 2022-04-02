Наслідком санкцій проти РФ стало стрімке падіння рубля. Проте нещодавно курс національної валюти країни-окупанта досягнув довоєнного рівня. Чиновник з міністерства економіки США в коментар журналістам заявив, що тимчасове зміцнення рубля пов'язано зі штучною підтримкою його курсу, а це є ознакою того, що російська економіка зазнає значних збитків від санкцій.

Про це повідомляє CNN.

Західні санкції руйнують російську економіку, а швидке відновлення рубля стало можливим лише завдяки спробам Москви штучно втримати рубль. Таку думку висловив високопоставлений чиновник з міністерства фінансів США, повідомляє CNN.

Така заява з’явилася після того, як деякі експерти зауважили, що швидке відновлення курсу рубля після його падіння є доказом того, що санкції, запроваджені заходом проти РФ не є достатніми.

Під час телефонної розмови з журналістами, посадовець з міністерства фінансів США заявив, що російська економіка переходить до рецесії, а стрімка інфляція її руйнує.

Попри те, що курс рубля повернувся до довоєнного рівня, купівельна спроможність цієї валюти була значно знижена через стрімке зростання цін в Росії, повідомляє посадовець.

Раніше в CNN повідомляли, що раніше РФ намагалася укріпити рубль. Дії російських економістів призвели до штучного підвищення попиту на рубль, проте однією з ознак слабкості рубля є поява чорного ринку іноземної валюти у Росії.

За інформацією мінфіну США, на чорному ринку російський рубль сильно знецінився.