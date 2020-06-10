Про це повідомляє The Guardian.
Так, новина про те, що учасниця гурту Little Mix Джейд Ферволл розповіла про досвід зіткнення з расизмом в школі, ІІ проілюстрував фотографією іншої учасниці групи – Лі-Енн Піннок.
Ферволл це розлютило і в своєму Instagram-акаунті вона написала:
“MSN, якщо ви хочете копіювати і публікувати у себе статті з інших джерел, то вам варто спочатку переконатися, що ви берете фото правильного учасника групи змішаної раси. Це лайно відбувається зі мною і Лі-Енн Піннок постійно. Мене ображає те, що ви не можете розрізнити двох “кольорових” жінок в групі з чотирьох чоловік. Намагайтеся краще!”
Зазначається, що Ферволл, швидше за все, не знала, що фото до новини на MSN поставила не людина, а нейромережа.
У Microsoft заявили, що як тільки дізналися про цю проблему, відразу ж замінили неправильне фото.
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