Штучний інтелект від Microsoft, який обробляє новини на сайті MSN, переплутав двох співачок змішаної раси.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, новина про те, що учасниця гурту Little Mix Джейд Ферволл розповіла про досвід зіткнення з расизмом в школі, ІІ проілюстрував фотографією іншої учасниці групи – Лі-Енн Піннок.

Ферволл це розлютило і в своєму Instagram-акаунті вона написала:

“MSN, якщо ви хочете копіювати і публікувати у себе статті з інших джерел, то вам варто спочатку переконатися, що ви берете фото правильного учасника групи змішаної раси. Це лайно відбувається зі мною і Лі-Енн Піннок постійно. Мене ображає те, що ви не можете розрізнити двох “кольорових” жінок в групі з чотирьох чоловік. Намагайтеся краще!”

Зазначається, що Ферволл, швидше за все, не знала, що фото до новини на MSN поставила не людина, а нейромережа.

У Microsoft заявили, що як тільки дізналися про цю проблему, відразу ж замінили неправильне фото.