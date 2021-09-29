Про це пише британське видання The Guardian.

Так, критики за допомогою штучного інтелекту швейцарської компанії Art Recognition виявили, що шедевр Пітера Пауля Рубенса “Самсон та Даліла” насправді не належить йому.

Дослідники порівняли “Самсона та Далілу” з 148-ма картинами художника.

“Я була так шокована. Ми повторили експерименти, щоб переконатися, що ми не помилилися і результат завжди був однаковим. Кожен патч, кожен квадратик виходив фальшивим із ймовірністю понад 90%”, – сказала доктор Карина Поповичи, яка проводила досліди.

Критики довгий час сперечалися про оригінальність полотна оскільки палітра кольорів не відповідає тій, яку використовував художник. Що шедевр – це копія, намальована між 1608 та 1609 роком говорять і “обрізані” пальці Самсона.

Критики стверджують, що ця картина є копією, а оригінал зник.

У 1980 році Національна галерея Лондону купила цю картину за 2,5 мільйону фунтів, що наразі дорівнює 6,6 мільйонам фунтів.