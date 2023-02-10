Генрі Вільямс, незалежний копірайтер з Лондона, який пише про культуру, суспільство та малий бізнес поділився досвідом користування ChatGPT — чат-бота зі штучним інтелектом, який уміє створювати тексти. У результаті експерименту письменник припустив, що в майбутньому подібні сервіси знизять потребу в роботі авторів.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Вільямса, результат написаного завдяки ChatGPT його вразив. Він зауважив, що стиль тексту був “нелюдським”, але ключові моменти, граматика й синтаксис були написані добре.

Після невеликого вдосконалення, творіння ChatGPT можна було цілком вважати рекламною статтею, призначеною для залучення потенційних клієнтів, яку Вільямс щойно писав годинами.

ChatGPT знадобилося приблизно 30 секунд, аби безоплатно створити статтю, за яку Генрі заплатив би 500 фунтів стерлінгів.

ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, — це чат-бот на основі штучного інтелекту, який навчено взаємодіяти з користувачами завдяки розмові. Зокрема, він може навчитися генерувати відповіді без чітких інструкцій. Якщо перевірити ChatGPT на плагіат, то виявиться, що текст на 100% унікальний.

Вільямс доручив ChatGPT написати текст про те, що бот забирає чиюсь роботу. Ось, що отримав копірайтер:

“Як копірайтер я провів роки, відточуючи свою майстерність і вдосконалюючи свою здатність створювати переконливі тексти. Але тепер, здається, мою роботу ризикує захопити ChatGPT, велика мовна модель, навчена OpenAI“, — написав бот.

Розробники ChatGPT визнали, що програмне забезпечення все ще має обмеження. До прикладу, бот має тенденцію до багатослівності та повторюваності. Однак чим більше ним користуються, тим кращим він стане.

“Я не претендую на розуміння, лише на усвідомлення того, що якщо компанія може покращити свій прибуток, скоротивши витрати, вона це зробить. Я підозрюю, що будь-яка сентиментальна прихильність до створеного людьми контенту швидко перекреслюється економічними аргументами. Зрештою, штучний інтелект не їсть, не спить, не скаржиться та не бере відпустки”, — сказав Вільямс.

Копірайтер припустив, що в найближчій перспективі письменники та редактори все ще будуть потрібні, але їх буде менше.

Міжнародна мережа компаній PriceWaterhouseCooper спрогнозувала, що 3% робочих місць під загрозою через штучний інтелект. До середини 2030-х років ця частка зросте до 30–44%. Це велика кількість людей, яким потрібно буде перекваліфікуватися або звільнитися.

На думку Вільямса, як і з будь-якою революційною технологією, існує багато дискусій щодо того, як саме штучний інтелект змінить життя в найближчі десятиліття: “Одне можна сказати напевно: зміни настають, і ті, хто прийме їх і адаптується, матимуть найкраще місце для процвітання”, — додав копірайтер.

Як сказав би ChatGPT: “Копірайтинг — це мистецтво, яке вимагає креативності, емпатії та розуміння цільової аудиторії. У такий спосіб, ChatGPT не забере мою роботу, але він буде моїм партнером для створення більш ефектної та переконливого тексту”.