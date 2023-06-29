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Аспартам, який використовується в продуктах від дієтичних газованих напоїв Coca-Cola до жувальної гумки Extra від Mars і деяких напоїв Snapple, буде вперше внесений до списку “можливо канцерогенних для людини” в липні Міжнародним агентством з дослідження раку (IARC), підрозділом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що займається дослідженнями раку.

Рішення IARC, остаточно ухвалене на початку цього місяця після зустрічі зовнішніх експертів групи, має на меті оцінити, чи становить це потенційну небезпеку, чи ні, на основі всіх опублікованих доказів.

Це рішення не враховує, яку кількість продукту людина може безпечно споживати. Ці рекомендації для людей надаються окремим експертним комітетом ВООЗ з харчових добавок, відомим як JECFA (Об’єднаний комітет експертів ВООЗ та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН з харчових добавок), а також національними регуляторними органами.

З 1981 року JECFA, комітет ВООЗ з харчових добавок, стверджує, що аспартам безпечний для споживання в межах допустимих добових норм. Наприклад, доросла людина вагою 60 кг повинна щодня випивати від 12 до 36 банок дієтичної газованої води – залежно від кількості аспартаму в напої – щоб потрапити в групу ризику. Ця думка була широко підтримана національними регуляторними органами, в тому числі в США та Європі.

Представник Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) заявив, що висновки комітетів IARC і JECFA будуть конфіденційними до липня, але додав, що вони “доповнюють одне одного”, а висновок IARC є “першим фундаментальним кроком до розуміння канцерогенності”. Комітет з харчових добавок “проводить оцінку ризику, яка визначає ймовірність виникнення певного виду шкоди (наприклад раку) за певних умов і рівнів впливу”.

Вплив аспартаму інтенсивно вивчався протягом багатьох років. Минулого року дослідження, проведене у Франції серед 100 000 дорослих, показало, що люди, які споживали більшу кількість штучних підсолоджувачів, включаючи аспартам, мали дещо вищий ризик захворювання на рак.

Це дослідження було проведено після дослідження Інституту Рамацціні в Італії на початку 2000-х років, в якому повідомлялося, що деякі види раку у мишей і щурів пов’язані з аспартамом.

Однак перше дослідження не змогло довести, що аспартам спричиняє підвищений ризик раку, і були порушені питання щодо методології другого дослідження, в тому числі з боку EFSA, яке його оцінювало.

Зазначається, що аспартам дозволений до використання у всьому світі регуляторними органами, які проаналізували всі наявні докази, а найбільші виробники продуктів харчування та напоїв десятиліттями відстоювали своє використання цього інгредієнта. У своєму червневому огляді Міжнародне агентство з дослідження раку повідомило, що проаналізувало 1300 досліджень.

Нещодавні зміни в рецептурі безалкогольних напоїв від корпорації Pepsico демонструють те, з якими труднощами стикається індустрія, коли йдеться про баланс між смаковими уподобаннями та проблемами здоров’я. Pepsico вилучила аспартам з газованих напоїв у 2015 році, повернувши його через рік, щоб знову вилучити у 2020 році.

За словами джерел, близьких до Міжнародного агентства з дослідження раку, внесення аспартаму до списку можливих канцерогенів має на меті стимулювати подальші дослідження, які допоможуть агентствам, споживачам і виробникам зробити чіткіші висновки.

Але це також, ймовірно, знову розпалить дебати про роль Міжнародного агентства з дослідження раку, а також про безпеку підсолоджувачів загалом.

Минулого місяця ВООЗ опублікувала рекомендації, в яких споживачам рекомендується не використовувати нецукрові підсолоджувачі для контролю ваги. Ці рекомендації викликали дискусії у харчовій промисловості, яка стверджує, що вони можуть бути корисними для споживачів, які хочуть зменшити кількість цукру у своєму раціоні.