Гітарист гурту Iced Earth Джон Райан Шаффер, який мав зв'язки з правою воєнізованою групою “Хранителі Присяги”, визнав свою провину у двох злочинах, пов'язаних зі штурмом Капітолія США.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зокрема, чоловік визнав себе винним у перешкоджанні службовому провадженню та входу в будівлю з небезпечною зброєю. Крім того, він зізнався, що вносив ведмежий спрей у комплекс Капітолія під час офіційної сертифікації виборчих голосів.

З дня штурму минуло понад 100 днів. Однак Шаффер став першим, хто визнав свою провину.

У документах ФБР Шаффера описують, як “довічного члена” організації “Хранителі Присяги”. Проте раніше його адвокат наполягав, що чоловік навіть не знав про існування цієї групи.

Шаффер визнав, що його “переконаність у фальсифікації результатів виборів не є юридичним виправданням штурму комплексу Капітолія”.

Прокурори та адвокати Шаффера погодились рекомендувати йому ув’язнення від 3,5 до 4,5 років, враховуючи його плідну співпрацю зі слідством. Рішення прийме федеральний суддя Аміт Мехта, який контролює справу.

В рамках угоди про визнання винуватості Шаффер погодився співпрацювати зі слідчими та, можливо, давати свідчення у відповідних кримінальних справах. В обмін на допомогу Шаффера, Міністерство юстиції може згодом закликати суддю проявити поблажливість під час винесення вироку.

Спочатку Шаффера звинуватили у шести федеральних злочинах. Його взяли під варту на час слідства, оскільки суддя був занепокоєний потенційними чоловіка зв’язками з “Хранителями Присяги”.

Канал зазначає, що багато інших учасників штурму Капітолія також готові піти на угоду зі слідством та визнати свою вину. Однак поки Шаффер залишається єдиним, хто на це пішов.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.