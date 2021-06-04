У результаті заворушень 6 січня цього року у Вашингтоні Капітолію США було завдано збитків на суму не менше 1,5 мільйона доларів.

Про це стало відомо під час судового розгляду щодо одного із учасників заворушень, інформує американське видання The Washington Post.

Журналісти зазначають, що обвинувачення під час судового засідання в середу вперше озвучило свою оцінку суми збитку, нанесеного учасниками штурму. Прокурори мають намір стягнути з обвинувачених частину збитку в рамках угоди зі слідством.

За даними видання, ті, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, заплатять по $500, а ті, хто виявиться винним за більш серйозною статтею, – по $2 тисячі.

Прокуратура США у Вашингтоні вказала оцінку збитку в документах про визнання провини, поданих у справі 38-річного Пола Ходжкінса із Тампи. Чоловік визнав себе винним по одному пункту звинувачення – в перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу результатів президентських виборів у США. Вирок йому оголосять 19 липня у Вашингтоні.

“Клієнт визнає, що внаслідок заворушень, що відбулися 6 січня 2021 року, станом на 17 травня Капітолію США було завдано збитків приблизно на 1 495 326,55 доларів”, – йдеться в листі-угоді про визнання вини, відправленому помічницею прокурора Моною Седкі.

У документі сказано, що Ходжкінс погодився виплатити відшкодування в розмірі 2000 доларів Департаменту казначейства США у рамках позову.

Видання зазначає, що принцип розрахунку загальної суми збитків не до кінця зрозумілий, і прокурори не навели подробиць. Ймовірно, враховувалися безпосередні витрати на заміну розбитих вікон, дверей та іншого майна.

Так, раніше повідомлялося, що після нападу були пошкоджені предмети мистецтва і меблі, котрі становлять історичну цінність, розбито позолочене дзеркало 19-го століття, а також у будівлі залишилися сліди отруйних речовин.

Представник архітектора Капітолія підтвердив, що Мін’юсту США було надано оцінку збитку, яка і лягла в основу підрахунків.