Про це стало відомо під час судового розгляду щодо одного із учасників заворушень, інформує американське видання The Washington Post.
Журналісти зазначають, що обвинувачення під час судового засідання в середу вперше озвучило свою оцінку суми збитку, нанесеного учасниками штурму. Прокурори мають намір стягнути з обвинувачених частину збитку в рамках угоди зі слідством.
За даними видання, ті, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, заплатять по $500, а ті, хто виявиться винним за більш серйозною статтею, – по $2 тисячі.
Прокуратура США у Вашингтоні вказала оцінку збитку в документах про визнання провини, поданих у справі 38-річного Пола Ходжкінса із Тампи. Чоловік визнав себе винним по одному пункту звинувачення – в перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу результатів президентських виборів у США. Вирок йому оголосять 19 липня у Вашингтоні.
“Клієнт визнає, що внаслідок заворушень, що відбулися 6 січня 2021 року, станом на 17 травня Капітолію США було завдано збитків приблизно на 1 495 326,55 доларів”, – йдеться в листі-угоді про визнання вини, відправленому помічницею прокурора Моною Седкі.
У документі сказано, що Ходжкінс погодився виплатити відшкодування в розмірі 2000 доларів Департаменту казначейства США у рамках позову.
Видання зазначає, що принцип розрахунку загальної суми збитків не до кінця зрозумілий, і прокурори не навели подробиць. Ймовірно, враховувалися безпосередні витрати на заміну розбитих вікон, дверей та іншого майна.
Так, раніше повідомлялося, що після нападу були пошкоджені предмети мистецтва і меблі, котрі становлять історичну цінність, розбито позолочене дзеркало 19-го століття, а також у будівлі залишилися сліди отруйних речовин.
Представник архітектора Капітолія підтвердив, що Мін’юсту США було надано оцінку збитку, яка і лягла в основу підрахунків.
- Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.
- Через заворушення і штурм тоді загинули п’ятеро осіб, зокрема офіцер поліції.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
- У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.