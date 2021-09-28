Про це повідомляє видання АР.
Наразі відомо про те, що федеральні агенти знайшли та заарештували понад 600 осіб, які могли брати участь в штурмі. Однак відкрити справу — перший крок. Для того, аби справу розглянули в суді та винесли певне рішення — потрібно близько року.
У слідчих є безліч інформації та доказів щодо подій, які відбувалися 6 січня, але тепер потрібно їх систематизувати та передати матеріали адвокатам. Однак кількість справ лише зростає, бо буквально щотижня відбуваються нові арешти.
Тільки у федеральному суді Вашингтона справ щодо штурму Капітолія вдвічі більше, аніж інших кримінальних проваджень. Деякі справи розглядатимуть ще щонайменше рік до того, як передадуть до зали суду.
Наразі відомо про розгляд 80 справ. Насамперед там звинувачені визнали провину за ті чи інші незначні правопорушення. А справи тих, кого звинувачують у злочинній змові, нападі на представників правоохоронних структур тощо — не планують розглядати найближчим часом.
У Міністерстві юстиції США вже назвали такі судові розгляди – наймасштабнішим розслідуванням в історії країни. Справами займаються у 55 з 56 польових відділень ФБР. Докази, зібрані прокурорами, це тисячі годин відеозаписів, сотні тисяч порад від громадських активістів, понад мільйон повідомлень та даних з Parler. У Мін’юсті щодня поповнюють новими матеріалами спеціально створену базу даних, звідки адвокати можуть брати потрібну їм інформацію.
- Раніше повідомляли, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештувала члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють у створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатора американського ультраправого угруповання Proud Boys Джозефа Біггса було заарештовано у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.