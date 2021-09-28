Від подій 6 січня, коли прихильники 45-го президента США намагалися взяти штурмом Капітолій, минуло понад 9 місяців. За цей час кількість справ проти порушників лише збільшується, а рішень досі немає.

Про це повідомляє видання АР.

Наразі відомо про те, що федеральні агенти знайшли та заарештували понад 600 осіб, які могли брати участь в штурмі. Однак відкрити справу — перший крок. Для того, аби справу розглянули в суді та винесли певне рішення — потрібно близько року.

У слідчих є безліч інформації та доказів щодо подій, які відбувалися 6 січня, але тепер потрібно їх систематизувати та передати матеріали адвокатам. Однак кількість справ лише зростає, бо буквально щотижня відбуваються нові арешти.

Тільки у федеральному суді Вашингтона справ щодо штурму Капітолія вдвічі більше, аніж інших кримінальних проваджень. Деякі справи розглядатимуть ще щонайменше рік до того, як передадуть до зали суду.

Наразі відомо про розгляд 80 справ. Насамперед там звинувачені визнали провину за ті чи інші незначні правопорушення. А справи тих, кого звинувачують у злочинній змові, нападі на представників правоохоронних структур тощо — не планують розглядати найближчим часом.

У Міністерстві юстиції США вже назвали такі судові розгляди – наймасштабнішим розслідуванням в історії країни. Справами займаються у 55 з 56 польових відділень ФБР. Докази, зібрані прокурорами, це тисячі годин відеозаписів, сотні тисяч порад від громадських активістів, понад мільйон повідомлень та даних з Parler. У Мін’юсті щодня поповнюють новими матеріалами спеціально створену базу даних, звідки адвокати можуть брати потрібну їм інформацію.