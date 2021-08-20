Представники Федерального бюро розслідувань (ФБР) знайшли докази того, що штурм Капітолія 6 січня міг бути результатом організованої змови щодо скасування результатів президентських виборів. Але знайдених непрямих доказів замало.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотирьох інсайдерів.

Інсайдери, на яких посилаються у виданні, це нинішні та колишні представники правоохоронних органів.

Попри те, що понад 570 учасників штурму Капітолія заарештовано, в ФБР вважають, що прояви насилля з боку активістів навряд чи були централізовано координованими ультраправими групами чи прихильниками тодішнього президента США Дональда Трампа. Як правило, 90 – 95% учасників штурму робили це вперше.

“Але ми маємо 5% тих, які були організовані та знали, що робити. Не було якоїсь грандіозної схеми за участі Роджера Стоуна та Алекса Джонсона, аби взяти штурмом Капітолій та захопити заручників”, – пояснив інсайдер.

Йдеться про досвідченого республіканського оперативника Стоуна та засновника радіошоу Джонса. Вони обидва – прихильники Трампа й причетні до подій в Капітолії 6 січня.

За словами слідчих ФБР, протестувальники, зокрема представники організації на кшталт “Oath Keepers” чи “Proud Boys”, мали чітку мету – проникнути до Капітолія. Але доказів того, що ці групи мали чіткий план – що робити, якщо вдасться пробратися до Капітолія – немає.

Прокуратура змогла пред’явити звинувачення лише 40 активістам, які, можливо, були причетні до планування штурму. Зокрема, прокурори розповіли, що представник Proud Boys набирав добровольців та закликав шукати бронежилети й інше військове спорядження за кілька тижнів до штурму.

Штурм Капітолія 6 січня називають “найжорсткішим нападом з часів війни 1812 року”.

Частково дії активістів мотивував тодішній американський лідер Дональд Трамп. Незадовго до штурму він виступив з промовою, вкотре заявивши про “вкрадені вибори” та масові фальсифікації. В комітеті з розслідування подій 6 січня, поліціянти, які давали свідчення, закликали законодавців дати оцінку промовам Трампа, аби зрозуміти, чи мотивували й провокували вони активістів до насилля. Дехто з представників Демократичної партії тоді заявили, що Трампу слід дати свідчення.

Але в ФБР досі не знайшло жодних доказів того, що Трамп чи хтось з його оточення, були причетні до організації штурму.

Лише один інсайдер розповів, що нещодавніх обговорень найвищих посадових осіб Міністерства юстиції щодо висунення звинувачень, таких як “змова”, з метою звинувачення підсудних у спробі повалення уряду, мало. Прокуратура також не висунула жодних звинувачень, які доводили б, що будь-яка особа чи група відігравали центральну роль в організації чи проведенні штурму.

Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату

13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.

У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.

У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.