6 січня, в день штурму будівлі Капітолія, правоохоронці затримали понад пів сотні осіб. Тепер, коли прихильники Дональда Трампа, які брали в цьому участь, роз'їхалися по домівках, розшук та затримання причетних тривають.

#Букви відстежують цю історію.

Загалом у причетності до подій у Капітолії підозрюють близько 80 осіб. Це були зовсім різні люди, які зібралися з усіх куточків США з єдиною метою — зберегти Дональда Трампа при владі — оскільки, як вони вірили, перемогу президента на виборах вкрали.

Завадити затвердженню перемоги його опонента, Джо Байдена, протестувальники не змогли. Натомість чимало з них тепер заарештовано або в розшуку.

Нік Окс

Серед бунтівників, які заповнили будівлю, був також Нік Окс (праворуч на фото), засновник організації Proud Boys Hawaii. У соцмережах він поширював селфі з Капітолія, зокрема, з цигаркою в зубах.

Торік Окс провів безуспішну кампанію в законодавчих зборах штату Гаваї, заручившись підтримкою довіреної особи Трампа Роджера Стоуна.

Річард Барнетт

На одному з вірусних фото з подій 6 січня зображено чоловіка, який сидить у кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, закинувши ноги на стіл.

Цього чоловіка доволі швидко ідентифікували в Мережі. Це 60-річний Річард “Біго” Барнетт. Спілкуючись з журналістами він розповів, що потрапивши до кабінету Пелосі “написав їй неприємну записку, поставив ноги на її стіл і почухав яйця”, і похизувався викраденим звідти конвертом.

Він з Арканзасу, входить до місцевої групи прихильників зброї. 8 січня його затримали в його рідному штаті і взяли під варту.

Деррік Еванс

Серед учасників штурму були й політики, зокрема, 34-річний Деррік Еванс – нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії). Він вступив на посаду минулого місяця.

Дії Еванса спровокували заклики до його відставки. Згідно з повідомленнями ЗМІ, він не має наміру відмовлятися від своєї посади на державній службі, оскільки “не зробив нічого поганого”, “не брав участі ані в насильстві, ані в заворушеннях, ані в руйнуванні власності”. 8 січня Евансу пред’явили обвинувачення у вторгненні на заборонену територію.

Джон Шаффер

Того дня у штурмі Капітолія брав участь соло-гітарист та засновник американського хеві-метал гурту Iced Earth 52-річний Джон Шаффер.

Шаффер з Індіани. Перед подіями у Конгресі, у листопаді, Шаффер брав участь у протестах проти підсумків виборів президента. До того ж він поширював конспірологічні теорії щодо коронавірусу, називаючи його “кампанією психологічної війни проти людей”. Наразі його розшукують.

Адам Крістіан Джонсон

Ще один герой популярного фото з цього дня — чоловік, який несе катедру спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Це Адам Крістіан Джонсон, мешканець штату Флорида. Його заарештували в рідному штаті в п’ятницю ввечері, наразі він утримується під вартою на підставі федерального ордера та очікує суду.

Чоловік активно вів соцмережі. Зокрема, у наразі видаленому акаунті на Facebook були дописи, в яких Джонсон розповідав про те, що бере участь у протестах, критикував рух Black Lives Matter і правоохоронців.

Співробітник компанії Navistar Direct Marketing

Серед тих, чиї фото як розшукуваних опублікувала поліція Вашингтона, був хлопець з бородою та вусами, що несе прапор, на голові — кашкет з гаслом Трампа.

Його ім’я наразі залишається невідомим, але бейдж, який він залишив на своїй шиї, допоміг ідентифікувати його як співробітника компанії Navistar Direct Marketing у штаті Мериленд.

Компанія оголосила, що звільнила цього співробітника за участь у подіях 6 січня, та співпрацює з правоохоронцями.

Ешлі Беббіт

Під час подій у Капітолії було смертельно поранено жінку. Кадри з місця події демонстрували, як протестувальниця намагалася потрапити до лобі спікера через зламані двері. Було чути один гучний ляск, жінка впала на підлогу. У поліції повідомили, що смертельний постріл зробив співробітник правоохоронних органів. Внаслідок отриманого поранення вона померла.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N — 🇸🇪 Love Loving 🇸🇪 (@BigDumbSwede) January 6, 2021

Це Ешлі Беббіт — уродженка Сан-Дієго, Каліфорнія, ветеранка (служила в Афганістані та Іраку в складі ВПС, а згодом у складі Національної гвардії США – в Кувейті та Катарі),

Вона була прихильницею Дональда Трампа та ідентифікувала себе як членкиню спільноти тих, хто вірить у теорію змови QAnon.

Тім Гіонет

Також у середу в Капітолії був присутній Тім Гіонет, який понад 25 хвилин вів трансляцію з будівлі.

users on Tim Gionet's, aka Baked Alaska, live stream on DLive are calling to give lawmakers the "rope" and to "hang all the congressmen" on DLive while he's streaming inside the Capitol building. pic.twitter.com/fq9t7KAlfA — hannah gais (@hannahgais) January 6, 2021

33-річний Гіонет — відомий за псевдонімом “Запечена Аляска” ультраправий активіст, неонацист, який просуває антиєврейські теорії змови (наприклад, про геноцид білих і єврейський контроль над ЗМІ). Донедавна він був коментатором BuzzFeed, підтримував лібертаріанські політичні погляди та виступав на підтримку Black Lives Matter.

Зандра Сиккиллер-Крамер

Активна прихильниця Дональда Трампа та користувачка соцмереж. Останніми перед штурмом Капітолія днями її соцмережі були сповнені репостів дописів президента та правих ЗМІ з неправдивою інформацією про вибори та закликами відстояти перемогу Трампа на протестах. Були й дописи, пов’язані з QAnon, пише BuzzFeed.

За інформацією видання, профіль на LinkedIn, який, ймовірно, належить Сіккіллер-Крамер, свідчить про те, що вона є фахівцем з інвазивних серцево-судинних захворювань з лікарні MedStar Georgetown University.

Девід Фітцжеральд

Він — татуювальник з Іллінойсу і завзятий прихильник Трампа, переконаний у тому, що вибори не були чесними.

Фіцджеральд був заарештований за порушення комендантської години та незаконний в’їзд. Він задокументував у соцмережах, у якому одязі відвідає протест і навіть свою подорож до Вашингтона автівкою.

Свій арешт він також зафільмував на відео. Чоловік запевняє, що не порушував правопорядок і лише брав участь у мирних зібраннях.

Дуглас Світ

Світ — прихильник Конфедерації з Вірджинії. Був заарештований за проникнення із застосуванням насильства і хуліганство на території Капітолія, а також за незаконне проникнення на закриту територію. Дуглас, як і багато інших, відмовився слідувати наказу поліції й вийти з будівлі добровільно. Він був серед протестувальників, які нападали на поліціянтів того дня.

Його дочка Робін розповіла журналістам, що Дуглас є активним членом про-конфедеративних і антиурядових груп, включно з Hiwaymen, Three Percenters і Dixie Defenders.

Дочка Світа стверджує, що він — адепт QAnon, відвідував мітинги прихильників переваги білої раси.

Сінді Фітчетт

Ця жінка була на мітингу разом з Дугласом Світом та заарештована за тими ж звинуваченнями. Вона віддана прихильниця Трампа. Її сторінки в соцмережах сповнені репостів безпідставних тверджень Трампа про фальшування на виборах.

Як і багато інших учасників мітингу, вона вірить у конспірологічні теорії про демократів і поширює їх. Зокрема, її дописи в соцмережах свідчать про її віру в спланований демократами переворот проти Трампа, а також в те, що демократи створили коронавірус і організували протести проти расизму.

Джошуа Прюїтт

Прюїтт — бодибілдер і бармен з округу Колумбія. Йому пред’явлено звинувачення в умисному проникненні або перебуванні на закритій території без законних повноважень.

У соцмережах Прюїтт активно підтримував Proud Boys і заарештованого лідера організації Енріке Тарріо. За кілька годин до подій у Капітолії він опублікував у соцмережах фото з гвинтівкою.

Оновлено (11.01 17:00):

У понеділок, 11 січня, стало відомо, що ФБР затримало ще двох учасників штурму.

Ерік Мюнчел

30-річного Мюнчела затримали в Нешвіллі, штат Теннессі. Йому пред’явили звинувачення в незаконному проникненні в закрите приміщення, насильницькому проникненні й хуліганстві на території Капітолія.

Крім того, у нього під час арешту вилучили кілька одиниць зброї. Правоохоронці повідомили, що на наявній фотографії з місця, ймовірно, був Мюнчел. Він у руках ніс пластикові обмежувачі. На поясі у нього була прикріплена кобура, а на грудях камера для того, щоб фільмувати те, що відбувається.

Ларрі Ренделл Брок

Брок був заарештований у Техасі за тими ж звинуваченнями, що і Мюнчел. Його впізнали свідки подій у Капітолії і його дружина.

На кадрах, які є в розпорядженні правоохоронців, чоловік ніс такі ж пластикові фіксатори. Вони застосовуються правоохоронними органами для затримання людей. Про затриманого відомо, що він колишній пілот ВПС.

Оновлено (15.01 20:15)

Аарон Мостофскі

Чоловіка, якого кілька новинних агентств ідентифікували як сина судді Верховного суду Нью-Йорка Шломо Мостофскі, заарештували після того, як у статті New York Post було опубліковано його фотографії в Капітолії США. Чоловік був одягнений у хутряний костюм.

Аарону Мостофскі пред’явили звинувачення в крадіжці державної власності, незаконному вторгненні до будівлі, умисному перешкоджанні державній діяльності та хуліганстві. Чоловіка звільнили під заставу в 100 000 доларів.

Луї Капріотті

45-річному чоловіку з Іллінойсу,також у вівторок було пред’явлено звинувачення в тому, що він залишив голосове повідомлення з погрозами членові Конгресу.

Лонні Коффман

У вівторок також постали перед федеральними судами ще кілька підозрюваних, зокрема Лонні Коффман, якого суддя постановив затримати після того, як поліція виявила в його автівці вибухові речовини та зброю, а також рукописні записи, в яких згадувалося ім’я члена Конгресу.

Кевін та Хантер Зеефрід

У четвер, 14 січня, в штаті Делавер заарештували чоловіка, якого бачили під час заворушень у Капітолії США. Він махав прапором Конфедерації.

Згідно із судовими документами, батька та сина Зеефрідів було ідентифіковано після того, як колега по роботі Хантера Сіфріда повідомив ФБР, що той “похвалився тим, що перебував у Капітолії разом зі своїм батьком 6 січня 2021 року”. На відеокадрах з Капітолія США видно, як Хантер пробирається через розбите вікно в Капітолії, а пізніше робить селфі всередині будівлі.

Оновлено (18.01 18:45):

Райлі Джун Вільямс

22-річна Райлі Джун Вільямс родом з Пенсільванії. Її колишній хлопець сповістив ФБР, що дівчина, ймовірно, вкрала з кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі її ноутбук з метою перепродажу російським спецслужбам.

Дівчина втекла, її родичам невідомо, де вона зараз перебуває, а її акаунти в соціальних мережах наразі видалені.

На кадрах з Капітолія можна побачити, як Вільямс координувала дії протестувальників, закликаючи їх до кабінету Пелосі.

Вільямс поки не звинувачується в крадіжці. Їй пред’явлено звинувачення лише в насильницькому проникненні або порушенні громадського порядку, а також у перебуванні на закритій території без законних підстав. З такими самим обвинувачення стикалися чимало мітингувальників, які брали участь у штурмі.

Оновлено (17:00 19 січня):

Вільямс затримано.

Оновлено (22:20 19 січня):

Томас Колдуелл

66-річний Томас Едвард Колдуелл з округу Кларк, штат Вірджинія, є членом Oath Keepers, американської правої антиурядової бойової організації.

У письмових свідченнях анонімного свідка, наданих під присягою, зазначено, що він допоміг організувати групу з 8-10 чоловік для нападу на Капітолій.

19 січня його заарештували за 4 федеральним звинуваченнями. Серед них — штурм Капітолія в змові з іншими особами. Він — перший фігурант справ, пов’язаних з подіями 6 січня, в звинуваченнях щодо якого йдеться про змову з іншими особами.

Джессіка Уоткінс

38-річна Джесіка Уоткінс — ветеранка армії США та засновниця організації Ohio State Regular Militia. Кількох членів цієї організації також затримали за участь в штурмі. Саму Уоткінс затримали в неділю.

Деякі ЗМІ повідомляють, що вона також є членом Oath Keepers і сплачує внески. Також інформують, що вона підтримувала близькі стосунки з Томасом Колдуеллом.

Їй пред’явили звинувачення в перебуванні без законних підстав на території з обмеженим доступом, насильницькому проникненні та перешкоджанні роботі Конресса.

Новина доповнюватиметься із появою нової інформації про учасників штурму Капітолія…