Загалом у причетності до подій у Капітолії підозрюють близько 80 осіб. Це були зовсім різні люди, які зібралися з усіх куточків США з єдиною метою — зберегти Дональда Трампа при владі — оскільки, як вони вірили, перемогу президента на виборах вкрали.

Завадити затвердженню перемоги його опонента, Джо Байдена, протестувальники не змогли. Натомість чимало з них тепер заарештовано або в розшуку.

Серед бунтівників, які заповнили будівлю, був також Нік Окс (праворуч на фото), засновник організації Proud Boys Hawaii. У соцмережах він поширював селфі з Капітолія, зокрема, з цигаркою в зубах.

Торік Окс провів безуспішну кампанію в законодавчих зборах штату Гаваї, заручившись підтримкою довіреної особи Трампа Роджера Стоуна.

На одному з вірусних фото з подій 6 січня зображено чоловіка, який сидить у кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, закинувши ноги на стіл.

Цього чоловіка доволі швидко ідентифікували в Мережі. Це 60-річний Річард “Біго” Барнетт. Спілкуючись з журналістами він розповів, що потрапивши до кабінету Пелосі “написав їй неприємну записку, поставив ноги на її стіл і почухав яйця”, і похизувався викраденим звідти конвертом.

Він з Арканзасу, входить до місцевої групи прихильників зброї. 8 січня його затримали в його рідному штаті і взяли під варту.

Серед учасників штурму були й політики, зокрема, 34-річний Деррік Еванс – нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії). Він вступив на посаду минулого місяця.

Дії Еванса спровокували заклики до його відставки. Згідно з повідомленнями ЗМІ, він не має наміру відмовлятися від своєї посади на державній службі, оскільки “не зробив нічого поганого”, “не брав участі ані в насильстві, ані в заворушеннях, ані в руйнуванні власності”. 8 січня Евансу пред’явили обвинувачення у вторгненні на заборонену територію.

Того дня у штурмі Капітолія брав участь соло-гітарист та засновник американського хеві-метал гурту Iced Earth 52-річний Джон Шаффер.

Шаффер з Індіани. Перед подіями у Конгресі, у листопаді, Шаффер брав участь у протестах проти підсумків виборів президента. До того ж він поширював конспірологічні теорії щодо коронавірусу, називаючи його “кампанією психологічної війни проти людей”. Наразі його розшукують.

Ще один герой популярного фото з цього дня — чоловік, який несе катедру спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Це Адам Крістіан Джонсон, мешканець штату Флорида. Його заарештували в рідному штаті в п’ятницю ввечері, наразі він утримується під вартою на підставі федерального ордера та очікує суду.

Чоловік активно вів соцмережі. Зокрема, у наразі видаленому акаунті на Facebook були дописи, в яких Джонсон розповідав про те, що бере участь у протестах, критикував рух Black Lives Matter і правоохоронців.

Серед тих, чиї фото як розшукуваних опублікувала поліція Вашингтона, був хлопець з бородою та вусами, що несе прапор, на голові — кашкет з гаслом Трампа.

Його ім’я наразі залишається невідомим, але бейдж, який він залишив на своїй шиї, допоміг ідентифікувати його як співробітника компанії Navistar Direct Marketing у штаті Мериленд.

Компанія оголосила, що звільнила цього співробітника за участь у подіях 6 січня, та співпрацює з правоохоронцями.

Під час подій у Капітолії було смертельно поранено жінку. Кадри з місця події демонстрували, як протестувальниця намагалася потрапити до лобі спікера через зламані двері. Було чути один гучний ляск, жінка впала на підлогу. У поліції повідомили, що смертельний постріл зробив співробітник правоохоронних органів. Внаслідок отриманого поранення вона померла.

Це Ешлі Беббіт — уродженка Сан-Дієго, Каліфорнія, ветеранка (служила в Афганістані та Іраку в складі ВПС, а згодом у складі Національної гвардії США – в Кувейті та Катарі),

Вона була прихильницею Дональда Трампа та ідентифікувала себе як членкиню спільноти тих, хто вірить у теорію змови QAnon.

Також у середу в Капітолії був присутній Тім Гіонет, який понад 25 хвилин вів трансляцію з будівлі.

