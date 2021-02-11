Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Всіх п’ятьох затримали вранці 11 лютого. Це Вільям Крестман, Луї Енріке Колон і Крістофер Кюне (їх взяли під варту в Канзас-Сіті, штат Міссурі) та Корі та Фелісія Конольд (брат та сестра, заарештовані в Аризоні).
ФБР повідомляє, що ці особи трималися гуртом всередині Капітолія під час штурму. Всі вони мали позначку у вигляді помаранчевої стрічки на одязі, носили шоломи та рукавички, один з них мав палицю, замасковану під прапор. Деяких з п’ятірки звинувачують у тому, що вони очолювали натовп, який продирався через кордон поліції.
П’ятірка звинувачується у тому, що діяла в змові. Ймовірно, до організованої групи входили й інші особи, тож розслідування триває.
Передбачається, що ці особи пов’язані з Proud Boys. Зокрема, є ролики, що свідчать про те, що до Капітолія вони маршували в складі групи, очолюваної представниками організації. Згадки про Proud Boys можна віднайти й в їхніх акаунтах соцмережах.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.