Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти п'ятьох осіб, пов'язаних з ультраправим угрупованням Proud Boys. Їх підозрюють у причетності до штурму Капітолія на початку січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Всіх п’ятьох затримали вранці 11 лютого. Це Вільям Крестман, Луї Енріке Колон і Крістофер Кюне (їх взяли під варту в Канзас-Сіті, штат Міссурі) та Корі та Фелісія Конольд (брат та сестра, заарештовані в Аризоні).

ФБР повідомляє, що ці особи трималися гуртом всередині Капітолія під час штурму. Всі вони мали позначку у вигляді помаранчевої стрічки на одязі, носили шоломи та рукавички, один з них мав палицю, замасковану під прапор. Деяких з п’ятірки звинувачують у тому, що вони очолювали натовп, який продирався через кордон поліції.

П’ятірка звинувачується у тому, що діяла в змові. Ймовірно, до організованої групи входили й інші особи, тож розслідування триває.

Передбачається, що ці особи пов’язані з Proud Boys. Зокрема, є ролики, що свідчать про те, що до Капітолія вони маршували в складі групи, очолюваної представниками організації. Згадки про Proud Boys можна віднайти й в їхніх акаунтах соцмережах.