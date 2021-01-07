Унаслідок вчорашніх заворушень у Вашингтоні і штурму Конгресу США радикально налаштованими прихильниками чинного президента країни Дональда Трампа загинули чотири людини.

Про це, зокрема, повідомляють агентство Reuters і американський телеканал CNN.

Відповідні дані оприлюднив на прес-конференції начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті.

Як відомо, напередодні прихильники Трампа штурмували Капітолій, щоб перешкодити Конгресу США підтвердити перемогу обраного президента країни Джо Байдена на виборах.

Унаслідок штурму Конгресу загинула жінка. Вона була серед прихильників Трампа, котрі увірвалися в будівлю Конгресу. Жінка померла в лікарні в результаті поранення в груди.

Представник поліції повідомив CNN, що додаткові подробиці про її загибель з’являться пізніше.

За словами Роберта Конті, під час заворушень загинули ще три людини – жінка і двоє чоловіків. Начальник поліції не уточнив, яким чином загинули ці люди.

Конті також поінформував про затримання не менше 52 осіб. 47 із 52 арештів були пов’язані з порушеннями терміново введеної вчора комендантської години. При цьому 26 осіб були затримані на території Капітолію.

Решта були заарештовані за носіння неліцензійної зброї або забороненої вогнепальної зброї.

Під час заворушень 14 поліцейських отримали поранення, двоє з них залишаються в лікарні.

Конті заявив, що в штаб-квартирах республіканського і демократичного національних комітетів були виявлені дві саморобні бомби. Крім того, на території Капітолію з автомобіля вилучили гвинтівку і коктейлі Молотова.

Згідно з даними CNN, один із саморобних вибухових пристроїв було виявлено на землі біля стіни штаб-квартири Національного комітету Республіканської партії. Поліцейські успішно деактивували пристрій.

У ФБР вже закликали громадськість надсилати фото, відео та іншу інформацію, яка могла б допомогти агентам ідентифікувати людей, котрі “активно підбурюють до насильства”.

Що відомо про загиблу під час штурму Капітолію?

Тим часом інші американські ЗМІ уже ідентифікували жінку, котора загинула від вогнепального поранення в груди під час штурму Конгресу.

Повідомляється, що це Ешлі Беббіт, ветеран Військово-повітряних сил США із Сан-Дієго.

Чоловік Беббіт підтвердив каналу FOX 5 San Diego загибель дружини.

За словами Аарона Беббіта, його дружина була корінною жителькою Сан-Дієго. Вона протягом 14 років служила у ВПС США. Загибла поїхала до Вашингтона, щоб взяти участь у протесті в середу, 6 січня. Там вона зустрілася з друзями.

Як заявив чоловік, загибла була прибічницею Дональда Трампа.

“Вона любила свою країну і робила те, що вважала правильним, щоб підтримати свою країну, об’єднавшись з однодумцями, які також люблять свого президента і свою країну”, – заявив чоловік загиблої.

За даними ЗМІ, родині належить бізнес з обслуговування басейнів у Сан-Дієго. Чоловік Беббіт до Вашингтона не їздив.

Що відбувається у Вашингтоні?

Як відомо, 6 січня о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.

Прихильники Дональда Трампа, які прорвалися до будівлі Капітолія, бродили залами, фотографувалися й викрадали речі “на пам’ять”.

Під час масових заворушень та захоплення будівлі Капітолія постраждали кілька правоохоронців. Щонайменше одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення.

У соцмережах з’ясували, що атаку на Капітолій очолив Джейк Анджелі, прихильник теорії змови QAnon.