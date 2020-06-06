Адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржили у суді бездіяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової, оскільки Офіс Генпрокурора досі не відреагував на незаконне силове захоплення ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook.

“Офіс Генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють”, – написав Головань.

Він зазначив, що п’ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою та службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс Генерального прокурора отримав ще 3 червня. “Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора до суду”, – наголосив адвокат.

“Також спрямували до суду заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили незаконний обшук, а тепер намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить подружжю Порошенків”, – повідомив Головань.

Захисник пояснив, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

“Тому на додачу до відводу слідчих, щоб захистити працівників Музею Івана Гончара, направили до суду заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді. Хай суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити арештовані внаслідок незаконного обшуку картини”, – додав Головань.