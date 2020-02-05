Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету ВР через обшуки на «1+1»

Глава комітету з питань свободи слова, депутат від "Опозиційної платформи - "За життя" Нестор Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше повідомлялося, что голова комітету з питань свободи слова, депутат від “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич і нардепи від “Слуги народу” Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали підтримати телеканал “1+1” під час обшуків СБУ.

Шуфрич заявив, що прийняв рішення екстрено скликати засідання комітету зі свободи слова завтра, 6 лютого, о 14:30. Він запросить туди представників СБУ і телеканалу “1 + 1”.

“Ми будемо аналізувати алгоритм проведення слідчих дій і їх наслідки і наскільки це вплинуло на роботу журналістів. Оскільки є попередня інформація, що сьогоднішні дії СБУ вплинули на можливість надання і виходу в ефір контенту, який готувала продакшн-студія. Все це завтра буде предметом вивчення і обговорення на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова”, – заявив він.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташована редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.