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Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету ВР через обшуки на «1+1»

Глава комітету з питань свободи слова, депутат від "Опозиційної платформи - "За життя" Нестор Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Середа, 5 лютого 2020, 21:39

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше повідомлялося, что голова комітету з питань свободи слова, депутат від “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич і нардепи від “Слуги народу” Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали підтримати телеканал “1+1” під час обшуків СБУ.

Шуфрич заявив, що прийняв рішення екстрено скликати засідання комітету зі свободи слова завтра, 6 лютого, о 14:30. Він запросить туди представників СБУ і телеканалу “1 + 1”.

“Ми будемо аналізувати алгоритм проведення слідчих дій і їх наслідки і наскільки це вплинуло на роботу журналістів. Оскільки є попередня інформація, що сьогоднішні дії СБУ вплинули на можливість надання і виходу в ефір контенту, який готувала продакшн-студія. Все це завтра буде предметом вивчення і обговорення на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова”, – заявив він.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташована редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину  про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Теги: обшуки, телеканал 1+1, Шуфрич

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