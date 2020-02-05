Шуфрич анонсував екстрене засідання комітету ВР через обшуки на «1+1»

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Раніше повідомлялося, что голова комітету з питань свободи слова, депутат від “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич і нардепи від “Слуги народу” Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали підтримати телеканал “1+1” під час обшуків СБУ.
Шуфрич заявив, що прийняв рішення екстрено скликати засідання комітету зі свободи слова завтра, 6 лютого, о 14:30. Він запросить туди представників СБУ і телеканалу “1 + 1”.
“Ми будемо аналізувати алгоритм проведення слідчих дій і їх наслідки і наскільки це вплинуло на роботу журналістів. Оскільки є попередня інформація, що сьогоднішні дії СБУ вплинули на можливість надання і виходу в ефір контенту, який готувала продакшн-студія. Все це завтра буде предметом вивчення і обговорення на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова”, – заявив він.
Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташована редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.
Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які сьогодні проводить СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
- Однак в Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом.