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Шуфрич, Дубінський і Куницький приїхали підтримати «1+1» під час обшуків

Голова комітету з питань свободи слова, депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич і нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали підтримати телеканал "1+1" під час обшуків СБУ.

Середа, 5 лютого 2020, 20:57

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Обшуки почалися близько 18:00. Одночасно обшуки проводяться в офісі каналу “1 + 1” на вулиці Куренівській і в квартирі журналіста Дениса Данька.

Співробітники СБУ показали документ, яким дозволяється проведення слідчих дій. За словами журналістів, їх метою були накопичувачі або записувальні пристрої, за допомогою яких, могло здійснюватися б прослуховування або “злив” розмови прем’єра з топ-чиновниками.

Шуфрич, Дубінський і Куницький приїхали підтримати “1 + 1” під час обшуків.

“СБУ отримала дозвіл слідчого судді на обшуки журналістів вдома. Працівників, які не мають до цього (до прослуховування Гончарука, – ред.) ніякого відношення. Я не уявляю собі журналістів “1 + 1”, як людей, які здатні записати прем’єр-міністра у нього в робочому кабінеті. Якщо глава СБУ вважає журналістів “1 + 1″ такими, що становлять небезпеку, то я хочу побачити ці докази”, – сказав Дубінський.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко, який також приїхав до  офісу  “1 + 1”, анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова завтра, 6 лютого.

Фото: #Букви, Олександр Кужельний

Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Служба безпеки України проводить обшуки в приміщеннях телеканалу “1+1” в Києві. Пізніше в спецслужбі підтвердили цю інформацію, не повідомляючи про причини слідчих дій. Сам Дубінський та журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводяться обшуки, зв’язали їх з розслідуванням справи щодо так званих “плівок Гончарука” — записів, зроблених під час робочої наради прем’єра, у порядку денному якої було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Нагадаємо, зазначені записи поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зафіксували листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якій вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Теги: Куницкий, Дубінський, обшуки, телеканал 1+1, Шуфрич

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