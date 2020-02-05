Голова комітету з питань свободи слова, депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич і нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали підтримати телеканал "1+1" під час обшуків СБУ.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Обшуки почалися близько 18:00. Одночасно обшуки проводяться в офісі каналу “1 + 1” на вулиці Куренівській і в квартирі журналіста Дениса Данька.

Співробітники СБУ показали документ, яким дозволяється проведення слідчих дій. За словами журналістів, їх метою були накопичувачі або записувальні пристрої, за допомогою яких, могло здійснюватися б прослуховування або “злив” розмови прем’єра з топ-чиновниками.

Шуфрич, Дубінський і Куницький приїхали підтримати “1 + 1” під час обшуків.

“СБУ отримала дозвіл слідчого судді на обшуки журналістів вдома. Працівників, які не мають до цього (до прослуховування Гончарука, – ред.) ніякого відношення. Я не уявляю собі журналістів “1 + 1”, як людей, які здатні записати прем’єр-міністра у нього в робочому кабінеті. Якщо глава СБУ вважає журналістів “1 + 1″ такими, що становлять небезпеку, то я хочу побачити ці докази”, – сказав Дубінський.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко, який також приїхав до офісу “1 + 1”, анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова завтра, 6 лютого.