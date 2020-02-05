Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Обшуки почалися близько 18:00. Одночасно обшуки проводяться в офісі каналу “1 + 1” на вулиці Куренівській і в квартирі журналіста Дениса Данька.
Співробітники СБУ показали документ, яким дозволяється проведення слідчих дій. За словами журналістів, їх метою були накопичувачі або записувальні пристрої, за допомогою яких, могло здійснюватися б прослуховування або “злив” розмови прем’єра з топ-чиновниками.
Шуфрич, Дубінський і Куницький приїхали підтримати “1 + 1” під час обшуків.
“СБУ отримала дозвіл слідчого судді на обшуки журналістів вдома. Працівників, які не мають до цього (до прослуховування Гончарука, – ред.) ніякого відношення. Я не уявляю собі журналістів “1 + 1”, як людей, які здатні записати прем’єр-міністра у нього в робочому кабінеті. Якщо глава СБУ вважає журналістів “1 + 1″ такими, що становлять небезпеку, то я хочу побачити ці докази”, – сказав Дубінський.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко, який також приїхав до офісу “1 + 1”, анонсував екстрене засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова завтра, 6 лютого.
Фото: #Букви, Олександр Кужельний
Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Служба безпеки України проводить обшуки в приміщеннях телеканалу “1+1” в Києві. Пізніше в спецслужбі підтвердили цю інформацію, не повідомляючи про причини слідчих дій. Сам Дубінський та журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводяться обшуки, зв’язали їх з розслідуванням справи щодо так званих “плівок Гончарука” — записів, зроблених під час робочої наради прем’єра, у порядку денному якої було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.
Нагадаємо, зазначені записи поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зафіксували листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якій вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які сьогодні проводить СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.