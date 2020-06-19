Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Віктор (Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України – ред.), Я дивлюся тебе … Прибери ухмилку зі свого обличчя. Просто негайно прибери її! 2,4 мільярда доларів, 64 мільярди гривень. Ми, народні депутати, проголосували і виділили вам для боротьби з COVID-19. Ви з грудня місяця головний санлікар в нашій країні. Так ось, щоб українці знали – Білорусь протестувала 9% свого населення, Австралія -7%, Литва майже -14%, Італія – ​​8%, Іспанія – 10%, Швейцарія – 5%, ОАЕ – 26%, Великобританія – 11%, США – 7%, Росія -11%, а Україна – 1%. Ми вам дали всі можливості протестувати людей. Люди сьогодні хочуть тестуватися, а ви їм не даєте. Сьогодні за вашим протоколом, якщо людина захворіла на COVID-19, члени його сім’ї будуть протестовані через 14 днів”, – заявив нардеп.

Шуфрич стверджує, що саме цей проміжок йому назвали в медустанові. Так, нардеп заявив, що в разі позивного тесту, його рідним доведеться чекати два тижні для проведення тесту. Крім того, за його словами, вартість одного тесту коливається від 350 до 800 грн.

“Сволота ви! Просто сволота й нелюди! Ви сподівалися на те, що проскочите? Що ви брешете? Італія, Іспанія сьогодні послаблюють карантин, коли у них кількість хворих в десять разів менше, ніж було на піку. Віктор, ви нам говорили про плато. Так, ось сподівайся на те, що я ще пробуду на карантині. Якщо ні, я це плато тобі на голову надіну”, – сказав Шуфрич.