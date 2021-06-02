Нардеп від фракції "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич висміяв представника "Слуги народу" Миколу Тищенка з парламентської трибуни.

Інцидент стався сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент #Букв.

Шуфрич взяв слово і повідомив з парламентської трибуни про кадрові перестановки в “міжпарламентській групі дружби з Угорщиною” (йдеться про депутатську групу ВР з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною).

За словами Шуфрича, зараз відбувається “боротьба за посаду керівника міжпарламентської групи дружби”

“Вчора відбулася дивна річ. Із 63 членів групи угорсько-української дружби терміново скликали 34 представників “Слуг народу” і відкликали з посад співголів двох народних депутатів. Двох, до речі, єдиних угорців у цій Раді – це мене і мого колегу Валерія Лунченка (представника групи “Довіра”, – ред.). Заради чого? Та ми все зрозуміли! Заради того, хто є третьою за впливом особою в Україні – після президента, після голови Офісу (президента, – ред.) Єрмака. Коля! У Лукашенка – свій Коля, а у Зеленського та Єрмака – свій“, – зазначив Шуфрич, маючи на увазі Тищенка.

“Я ставлю запитання: Колю, ну який же ти угорський, ти ж “Оболонський”, куди ти прешся?!” – додав Шуфрич, зірвавши оплески й сміх у залі засідань.

Як відомо, нардеп-“слуга” Микола Тищенко є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті, де проживає угорська громада (що й обіграв Шуфрич у своєму виступі).

Нардеп закликав “слуг народу” “мати честь у таких питаннях”.

“В таких питаннях треба мати честь. Якщо хочете відкликати, запросіть нас, принаймні “листа щастя” напишіть. Ми прийдемо, чи не прийдемо – це вже наше право. Але з 63 членів міжпарламентської групи дружби закликати тільки своїх… Якщо ви думаєте, що такими діями покращите українсько-угорські відносини, – оце вже точно ні”, – додав Шуфрич.

Після цього він перейшов на угорську мову й знову згадав Тищенка. Завершив свій вислів Шуфрич фразою: “Давай, до побачення” (знову ж таки звертаючись до Тищенка).

(На відео – з 3 год. 28 хв.)