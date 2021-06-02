Інцидент стався сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент #Букв.
Шуфрич взяв слово і повідомив з парламентської трибуни про кадрові перестановки в “міжпарламентській групі дружби з Угорщиною” (йдеться про депутатську групу ВР з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною).
За словами Шуфрича, зараз відбувається “боротьба за посаду керівника міжпарламентської групи дружби”
“Вчора відбулася дивна річ. Із 63 членів групи угорсько-української дружби терміново скликали 34 представників “Слуг народу” і відкликали з посад співголів двох народних депутатів. Двох, до речі, єдиних угорців у цій Раді – це мене і мого колегу Валерія Лунченка (представника групи “Довіра”, – ред.). Заради чого? Та ми все зрозуміли! Заради того, хто є третьою за впливом особою в Україні – після президента, після голови Офісу (президента, – ред.) Єрмака. Коля! У Лукашенка – свій Коля, а у Зеленського та Єрмака – свій“, – зазначив Шуфрич, маючи на увазі Тищенка.
“Я ставлю запитання: Колю, ну який же ти угорський, ти ж “Оболонський”, куди ти прешся?!” – додав Шуфрич, зірвавши оплески й сміх у залі засідань.
Як відомо, нардеп-“слуга” Микола Тищенко є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті, де проживає угорська громада (що й обіграв Шуфрич у своєму виступі).
Нардеп закликав “слуг народу” “мати честь у таких питаннях”.
“В таких питаннях треба мати честь. Якщо хочете відкликати, запросіть нас, принаймні “листа щастя” напишіть. Ми прийдемо, чи не прийдемо – це вже наше право. Але з 63 членів міжпарламентської групи дружби закликати тільки своїх… Якщо ви думаєте, що такими діями покращите українсько-угорські відносини, – оце вже точно ні”, – додав Шуфрич.
Після цього він перейшов на угорську мову й знову згадав Тищенка. Завершив свій вислів Шуфрич фразою: “Давай, до побачення” (знову ж таки звертаючись до Тищенка).
(На відео – з 3 год. 28 хв.)
- У квітні минулого року, в розпал карантину в Україні (введеного через коронавірус), Миколу Тищенка викрили в порушенні карантинних правил. Так, ЗМІ писали, що в центрі Києва в умовах карантину продовжував працювати його ресторан “Велюр”, але тільки для обраних клієнтів. При цьому, згідно з постановою Уряду, в той період не дозволялася робота ресторанів і кафе.
- Сам Тищенко згодом заявляв, що іноді проводить у цьому ресторані “особисті зустрічі”. Він запевняв, що “Велюр” не працює для відвідувачів.
- А вже в квітні цього року, попри локдаун у Києві, народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. Вечірка пройшла в готелі Fairmont і була присвячена дню народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.
- Згодом Тищенко запевнив, що святкування дня народження його дружини проходило в номерах готелю, а не ресторані, а значить юридично це не заборонено. А начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що за вечірку Тищенка штраф заплатить лише адміністрація готелю і ресторану (а не нардеп).
- Інцидент із вечіркою під час локдауну обговорювався на засіданні фракції “Слуги народу”. Зазначалося, що “СН” може обмежитися лише доганою Тищенку.