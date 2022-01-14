Як вибрати подарунок для особистого користування?

Варто спробувати дізнатися, що хотів би отримати чоловік або юнак, або про що він мріє. Зробити це не так складно – можна запитати друзів, прислухатись того, про що говорить чоловік, або ж зауважити, на що він звертає увагу в магазинах. До того ж є подарунки, які будуть доречними завжди: сорочка, краватка, светр тощо. Якщо ви знаєте стиль чоловіка, і впевнені, що для вас це вдалий варіант, то для нього він теж стане таким, адже не завжди чоловіки мають достатньо часу для шопінгу. Особливо цікавим може виявитись подарунок ручної роботи – елегантний шкіряний ремінь, чохол для ноутбука або чоловічий гаманець. Можна спробувати обрати що-небудь із біжутерії або ювелірних виробів, наприклад ланцюжок або браслет. Чоловік носить бороду? Набір засобів для догляду за бородою стане чудовим подарунком! Можна обрати універсальні засоби, персоналізований набір (залежно від типу шкіри/волосся), чи навіть подарунковий сертифікат. Відомо, що без ризику немає перемоги – тож ризикніть придбати парфуми! Проте ймовірно, що ризикувати не доведеться: близькі або друзі точно підкажуть вам, а чоловік оцінить увагу і турботу.

Хобі: що подарувати чоловікові?

Багато чоловіків полюбляють спорт, або хотіли б мати можливість потренуватись у вільну хвилину, перебуваючи вдома. Набір гантель – це чудовий подарунок для чоловіка (за умови, що він тренується, інакше це може стати недоречним натяком). Розбірність, прорезинена форма, зручні ручки – важливі атрибути, на які варто звертати увагу. Сюди ж можна віднести опори для відтискань, еспандери (для рук, ніг і спини) і спортивну сумку, в якій чоловік зможе носити одяг. Якщо ви товаришуєте зі спортсменом-екстремалом, подумайте, чи не знадобиться йому екшн-камера на шолом. Для рибалки можна підібрати рюкзак або що-небудь зі спорядження, а для туриста – зручний похідний рюкзак або палатку. Це, звісно, непросто, зважаючи на те, що такі вироби мають ідеально пасувати власнику, проте кмітливість і спостережливість можуть вам із цим допомогти. Меломану з програвачем точно сподобається подарунок у вигляді платівки, кіноману – саундбар, а шанувальнику комп’ютерних ігор – бездротовий геймпад або нова гра.

Що подарувати професіоналу своєї справи?

Вибрати подарунок, що знадобиться чоловікові у його професійній діяльності, відносно нескладно. Тим, хто працює за комп’ютером, може стати у пригоді якісний SSD-накопичувач, зручна клавіатура, підставка або рюкзак для ноутбука. Можна зайти з іншого боку і придбати, наприклад, ортопедичну подушку під спину або валик під шию. Цікавим і однозначно корисним подарунком професійної спрямованості стане підписка на важливий сервіс чи програмне забезпечення, курс, інтернет-видання тощо. Спеціалісту, що працює з документами, напевно знадобиться шкіряний портфель. Чоловіки, котрі працюють у сфері ремонтів і технічного обслуговування, гарантовано оцінять набір інструментів. Проте зазвичай у них вже є чимало різних знарядь, тож варто заздалегідь дізнатись, чого бракує. Інструмент може бути як електричним, так і ручним, для роботи з сантехнічним обладнанням, електрикою, ремонту авто і для точної механіки (для смартфонів). Радимо звернути увагу на набори інструментів від бренду NEO, що представлені на сайті rozetka.com.ua. Ціновий діапазон товарів досить широкий – від 1000 до 10000 грн, а серед наборів є як базові комплекти, так і професійні валізи.