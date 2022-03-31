Про це Володимир Зеленський повідомив під час чергового відеозвернення.
За словами президента, відповідний указ про відкликання дипломатів з Грузії та Марокко уже підписано.
Своє рішення Зеленський пояснив тим, що посли у цих країнах втрачають дорогоцінний час на дипломатичному фронті, а на тлі російської агресії від них буде більше користі в Україні.
Президент зауважив, що є люди, які разом з усіма працюють заради оборони України, заради майбутнього держави. А є й такі люди, які лише втрачають час залишаючись на певній посаді.
“Сьогодні я підписав указ про відкликання такої людини, про відкликання такого посла з Марокко. Також повернули посла з Грузії. За всієї поваги – не буде зброї, не буде санкцій, не буде перешкод для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу”, – наголосив Зеленський.
Президент додав, що найближчими днями очікує конкретних результатів від українських послів у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.
Зеленський назвав дипломатичний фронт одним із головних і зауважив, що на ньому всі повинні працювати максимально ефективно заради перемоги та допомоги армії.
- Нагадаємо, 30 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Розмова тривала годину, домовилися про постачання оборонного озброєння та нові санкції проти РФ.
- Також Президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію разом з іншими країнами Європи закрити свої морські порти для російських суден. Український лідер наголосив також, що Норвегія може зробити вирішальний крок в енергетичному секторі.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами, які долучилися до цілодобового телемарафону “Єдині новини”. Голова держави зазначив, що завдяки спільній роботі Україна в очах світу перестала бути частиною РФ.