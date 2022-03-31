Президент України Володимир Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Марокко. На думку очільника держави, українські дипломати у цих країнах лише втрачають дорогоцінний час і їм варто шукати іншу роботу.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час чергового відеозвернення.

За словами президента, відповідний указ про відкликання дипломатів з Грузії та Марокко уже підписано.

Своє рішення Зеленський пояснив тим, що посли у цих країнах втрачають дорогоцінний час на дипломатичному фронті, а на тлі російської агресії від них буде більше користі в Україні.

Президент зауважив, що є люди, які разом з усіма працюють заради оборони України, заради майбутнього держави. А є й такі люди, які лише втрачають час залишаючись на певній посаді.

“Сьогодні я підписав указ про відкликання такої людини, про відкликання такого посла з Марокко. Також повернули посла з Грузії. За всієї поваги – не буде зброї, не буде санкцій, не буде перешкод для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу”, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що найближчими днями очікує конкретних результатів від українських послів у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Зеленський назвав дипломатичний фронт одним із головних і зауважив, що на ньому всі повинні працювати максимально ефективно заради перемоги та допомоги армії.