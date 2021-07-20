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«Шукайте справжніх вбивць!»: до річниці вбивства Шеремета під МВС пройшла акція

У вівторок, 20 липня, під стінами Міністерства внутрішніх справ в Києві відбулася акція. Протестувальники вимагали притягнути до відповідальності винних у фальсифікації справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Вівторок, 20 липня 2021, 21:02

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, п’ять років тому, 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля загинув білоруський, російський та український журналіст Павло Шеремет. О 7:45 ранку його машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, навпроти ресторану McDonald’s.

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Увечері вівторка кілька десятків активістів зібралися під Міністерством внутрішніх справ, аби привернути увагу до справи щодо вбивства журналіста.

На переконання активістів, правоохоронці п’ять років брешуть і не шукають справжніх вбивць журналіста.

“Вся справа — від підозри до експертиз — шита білими нитками. Підозрюваних незаконно утримували за ґратами, обвинувачення фальсифікує справу, і весь цей фарс — знущання з невинних. Факт очевидний  — Національна поліція не впоралася з розслідуванням і не може об’єктивно вести справу”, — заявили організатори акції.

Протестувальники виступили з вимогою припинити переслідування фігурантів справи, провести внутрішнє розслідування в Нацполіції, покарати відповідальних за фальсифікацію справи та передати справу іншим органам досудового розслідування.

Що відомо про справу Шеремета?

10 березня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу – редакція розслідувань “Слідство.Інфо” і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP. У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка помітили на відео з камер спостереження в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

12 грудня 2019 року щодо справи Шеремета організували брифінг, у якому брали участь голова МВС України Арсен Аваков, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також запросили президента Володимира Зеленського. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі Нацполіції затримали підозрюваних у вбивстві — це медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко та музикант і ветеран Андрій Антоненко.

У кримінальній поліції назвали кілька версій скоєння вбивства: помилка в об’єкті злочину (Шеремет загинув внаслідок підриву машини, що належала співзасновниці видання “Українська правда”, цивільній дружині журналіста Олені Притулі), побутові та міжособистісні конфліктні ситуації, професійна діяльність журналіста в Україні, Білорусі та Росії. І четверта версія – це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої людини.

Тоді Зеленський заявив, що сподівається дуже швидко почути прізвище замовника вбивства. “Можливі вбивці сьогодні були затримані. Дуже багато відповідей ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне запитання – хто замовник”, – сказав тоді Зеленський.

Усім трьом затриманим були пред’явлені підозри. Андрій Антоненко повідомив, що спочатку не повірив, коли йому правоохоронці почали вручати підозру в убивстві журналіста. Після пред’явлення підозр Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою, а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має стосунку до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

4 січня 2021 року було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито високопосадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення, зокрема, Шеремета. Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар, який передав українським правоохоронцям аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у справі про вбивство Шеремета. Крім того, Ігор Макар заявив про готовність дати свідчення Генеральній прокуратурі України.

За даними аудіозапису, вбивство журналіста Павла Шеремета санкціоновано президентом Білорусі Олександром Лукашенком. 

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на численні акції протесту, вимагаючи справедливого розслідування вбивства журналіста.

Теги: МВС України, МВС України, Павло Шеремет, фальсифікації, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь

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