«Шукайте справжніх вбивць!»: до річниці вбивства Шеремета під МВС пройшла акція

У вівторок, 20 липня, під стінами Міністерства внутрішніх справ в Києві відбулася акція. Протестувальники вимагали притягнути до відповідальності винних у фальсифікації справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, п’ять років тому, 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля загинув білоруський, російський та український журналіст Павло Шеремет. О 7:45 ранку його машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, навпроти ресторану McDonald’s.

Увечері вівторка кілька десятків активістів зібралися під Міністерством внутрішніх справ, аби привернути увагу до справи щодо вбивства журналіста.

На переконання активістів, правоохоронці п’ять років брешуть і не шукають справжніх вбивць журналіста.

“Вся справа — від підозри до експертиз — шита білими нитками. Підозрюваних незаконно утримували за ґратами, обвинувачення фальсифікує справу, і весь цей фарс — знущання з невинних. Факт очевидний — Національна поліція не впоралася з розслідуванням і не може об’єктивно вести справу”, — заявили організатори акції.

Протестувальники виступили з вимогою припинити переслідування фігурантів справи, провести внутрішнє розслідування в Нацполіції, покарати відповідальних за фальсифікацію справи та передати справу іншим органам досудового розслідування.