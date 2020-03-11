Представниця Кабінету Міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк заявила про те, що вирішила покинути займану посаду у зв'язку зі зміною складу Уряду.

Про це вона написала в Facebook на особистій сторінці.

Політик написала, що чесно підтримувала ініціативи уряду Олексія Гончарука, вірячи, що у них “велике майбутнє”.

“Зізнаюся відверто: “швидко перевзуватися” не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї. І справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий”, – написала вона.

Шуляк вважає, що новому Кабміну потрібна людина з налагодження комунікацій, яка швидко і якісно вникає в хід всіх справ.

Вона пояснила, що з Гончаруком працювала задовго до призначення його головою Уряду, тому комунікація була налагоджена і вона зуміла “швидко вникнути в усі справи”.

“Зараз я не впевнена, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права”, – резюмувала Шуляк.

15 листопада заступник голови фракції “Слуги народу” Олена Шуляк стала представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.