Про це вона написала в Facebook на особистій сторінці.
Політик написала, що чесно підтримувала ініціативи уряду Олексія Гончарука, вірячи, що у них “велике майбутнє”.
“Зізнаюся відверто: “швидко перевзуватися” не вміла ніколи, і зараз важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї. І справа не в тому, що новий Кабмін гірший, ніж минулий”, – написала вона.
Шуляк вважає, що новому Кабміну потрібна людина з налагодження комунікацій, яка швидко і якісно вникає в хід всіх справ.
Вона пояснила, що з Гончаруком працювала задовго до призначення його головою Уряду, тому комунікація була налагоджена і вона зуміла “швидко вникнути в усі справи”.
“Зараз я не впевнена, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права”, – резюмувала Шуляк.
15 листопада заступник голови фракції “Слуги народу” Олена Шуляк стала представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
- Раніше повідомлялося, що представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк могла очолити міністерство розвитку громад і територій, але відмовилася.