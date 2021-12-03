Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщається, журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач зробив розслідування про те, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками. Також начебто в цьому місті одночасно перебував бізнесмен Рінат Ахметов.

Шустер в етері шоу “Свобода слова” сказав, що його звинуватили журналісті “УП” в тому, що він міг обговорювати з політиками державний переворот. Після цього, в етері шоу продемонстрували відео, яке відповідає на розслідування “УП”.

“Вночі 30 листопада, за 11 годин до послання Президента Зеленського до парламенту, “УП” випустила розслідування, присвячене дню народження Савіка Шустера. Журналісти опублікували відео з особистого життя телеведучого без його дозволу та згоди. Згідно з інформацією наших джерел, відео “УП” передали з Офісу Президента. Хто та на яких підставах знімав Шустера та його гостей на території двох держав – України та Литви? Чому невстановлена група людей вела зовнішнє спостереження? З якою метою? Щоб повʼязати це з анонсованим Зеленським “державним переворотом”?”, – повідомлялося у відео.

Пізніше вже сам Шустер відреагував на розслідування.

“Мені так сумно, що це фільмувалося таємно, що з цього зробили таку історію… Немовби держпереворот, змова, нова політична сила”, – наголосив Савік Шустер.

Колишній радник президента РФ Андрій Іларіонов додав, що це відеознімання могло бути оперативним.

“Коли я вперше побачив матеріал (розслідування “УП” – ред.), моїм першим відчуттям було, що це помста “контори”. КДБ. Але також видно, що журналіст, який випустив відео, не має відношення до знімання. Чому він не сказав, хто йому дав відео? Чому він не сказав публічно, що йому дали це відео? Це кадри не журналістського відеознімання. Це кадри оперативного знімання. Ці кадри знімалися чотирма чи пʼятьма операторами у Вільнюсі”, – заявив він.

Савік Шустер наголосив, що вже звернувся до української поліції, а також до парламентарів у Литві з метою дізнатися, хто вів фільмування.