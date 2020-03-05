Про це повідомляє видання TMZ.

За словами адвокатів колишнього губернатора американського штату Каліфорнія, у Promobot не було права використовувати його образ.

У той же час в інтерв’ю російським ЗМІ представник пресслужби компанії заявив, що на адресу Promobot ніяких претензій від Арнольда Шварценеггера або його команди не надходило.

“Наші фахівці вже направили команді [Арнольда Шварценеггера] свій лист. І зараз ми знаходимося в процесі переговорів, щоб з’ясувати, що це таке”, – підкреслили росіяни.

Компанія з виробництва людиноподібних роботів восени минулого року на виставці в Санкт-Петербурзі представила робота-двійника знаменитого актора.

  • Нафтогазова компанія з Норвегії Aker BP має намір використовувати чотириногих роботів Boston Dynamics для підвищення безпеки своїх співробітників.