Про це повідомляє видання TMZ.
За словами адвокатів колишнього губернатора американського штату Каліфорнія, у Promobot не було права використовувати його образ.
У той же час в інтерв’ю російським ЗМІ представник пресслужби компанії заявив, що на адресу Promobot ніяких претензій від Арнольда Шварценеггера або його команди не надходило.
“Наші фахівці вже направили команді [Арнольда Шварценеггера] свій лист. І зараз ми знаходимося в процесі переговорів, щоб з’ясувати, що це таке”, – підкреслили росіяни.
.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq
— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020
Компанія з виробництва людиноподібних роботів восени минулого року на виставці в Санкт-Петербурзі представила робота-двійника знаменитого актора.
- Нафтогазова компанія з Норвегії Aker BP має намір використовувати чотириногих роботів Boston Dynamics для підвищення безпеки своїх співробітників.