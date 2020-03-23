Актор Арнольд Шварценеггер розмістив відеоролик, в якому він намагається спокійно поїсти, а його тварини час від часу намагаються урвати шматок з тарілки.

Відео актор розмістив на своїй сторінці в Instagram.

“Після домашнього тренування заправляємося з Віскі і Лулу”, – підписав ролик Шварценеггер.

На кадрах актор їсть з тарілки разом з вихованцями салат. Спочатку він поділився листом салату з поні, після чого до столу підійшла ослиця, яку він також пригостив.

Потім він поділився ще одним листом салату з поні, але той встиг і лизнути тарілку актора.

“Це моє”, – звернувся Шварценеггер до вихованця, сміючись і злегка відштовхнув його рукою.