Відео актор розмістив на своїй сторінці в Instagram.

“Після домашнього тренування заправляємося з Віскі і Лулу”, – підписав ролик Шварценеггер.

На кадрах актор їсть з тарілки разом з вихованцями салат. Спочатку він поділився листом салату з поні, після чого до столу підійшла ослиця, яку він також пригостив.

Потім він поділився ще одним листом салату з поні, але той встиг і лизнути тарілку актора.

“Це моє”, – звернувся Шварценеггер до вихованця, сміючись і злегка відштовхнув його рукою.

 

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After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu.

Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

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