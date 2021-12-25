Про це він написав на сторінці в Instagram.

Актор особисто приїхав перевірити об’єкти та познайомитися з їхніми господарями.

25 будинків, які я пожертвував безпритульним ветеранам, було збудовано тут, у Лос-Анджелесі. Було чудово провести час із нашими героями та привітати їх у їхніх нових будинках”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Insagram

 

За підрахунками Департаменту житлового будівництва та міського розвитку Сполучених Штатів на 2020 рік, у країні живе більше ніж 37 тисяч безпритульних ветеранів.

Серед причин втрати житла вказується інвалідність через фізичне або ментальне захворювання (наприклад, поширене серед військових посттравматичний стресовий розлад), зловживання наркотиками та алкоголізм (також часто на тлі психічних розладів), безробіття, відсутність недорогого житла та низькі соціальні виплати після закінчення військової служби.