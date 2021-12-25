Американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер відвідав будинки, які на його кошти побудували для бездомних ветеранів.

Про це він написав на сторінці в Instagram.

Актор особисто приїхав перевірити об’єкти та познайомитися з їхніми господарями.

“25 будинків, які я пожертвував безпритульним ветеранам, було збудовано тут, у Лос-Анджелесі. Було чудово провести час із нашими героями та привітати їх у їхніх нових будинках”, — йдеться у повідомленні.

За підрахунками Департаменту житлового будівництва та міського розвитку Сполучених Штатів на 2020 рік, у країні живе більше ніж 37 тисяч безпритульних ветеранів.

Серед причин втрати житла вказується інвалідність через фізичне або ментальне захворювання (наприклад, поширене серед військових посттравматичний стресовий розлад), зловживання наркотиками та алкоголізм (також часто на тлі психічних розладів), безробіття, відсутність недорогого житла та низькі соціальні виплати після закінчення військової служби.