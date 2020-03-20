У Мережі масово поширили фейк про те, що Швеція нібито відмовилася від боротьби з коронавірусом, заявивши про те, що він безпечний.

ЗМІ і користувачі соцмереж посилалися на фейкову інформацію шведських вчених, нібито стверджуючих, що немає сенсу протистояти новому коронавірусу.

Першими фейк опублікували на інформаційно-аналітичному порталі громадської організації “За права людини” (Азербайджан). Це повідомлення переглянуло понад півтора мільйона осіб зі всього світу, ділячись ним на сторінках в соцмережах.

До того ж стверджувалося, що відмовилися від заходів карантину в Швеції на урядовому рівні.

Але на сайті Агентства охорони здоров’я Швеції інформація абсолютно інша.

“Орган громадського здоров’я уважно стежить за подіями. Ми проводимо мікробіологічні аналізи, оцінюючи ризики та те, як розвивається спалах. Ми систематично працюємо, щоб запобігти поширенню інфекції в суспільстві. За допомогою різних заходів ми можемо затримати поширення інфекції та зменшити кількість хворих одночасно”, – сказано в їх офіційній заяві.

Як і в багатьох країнах Європи, в Швеції громадянам також радили працювати дистанційно, мінімізували рух поїздів, літніх людей просили взагалі не виходити з дому, а для доставки продуктів скористатися сервісами онлайн-магазинів і соціальних бригад.

Шведів, які не змогли повернутися в країну до встановлення обмежених заходів на кордоні, створили спеціальні списки для реєстрації та повернення.

До 14 квітня заборонено їздити у відрядження за межі країни.

Наразі в Швеції близько 1,5 тисячі випадків зараження коронавірусом.