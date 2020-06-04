Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.
Уточнюється, що поправки до заборони на в’їзд іноземців до країни які дозволяють в’їзд сезонних працівників, наберуть чинності з 8 червня.
Відзначається, що у Швеції ухвалили таке рішення, тому що сезонні працівники критично важливі для країни. При цьому в державу пустять робітників у сфері садівництва, лісівництва та сільського господарства.
Крім того, у Швеції також зроблять виняток для тих, хто має дозвіл на проживання в країні та виявився розлучений з родичами, що проживають в країні.
- Раніше повідомлялося, що Швеція, на відміну від більшості країн світу, не стала закривати школи через поширення коронавірусу, але ввела кілька інших обмежень. Експерти в галузі охорони здоров’я вважають це “величезним експериментом”.