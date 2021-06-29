Сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго за вихід у чвертьфінал Євро-2020 будуть боротися збірні Швеції та України.

Про це розповідають #Букви.

Матч проходитиме на стадіоні “Хемпден Парк”.

Коли: о 22:00.

Де дивитися онлайн: на телеканалі “Україна”, на профільному каналі “Футбол 1”, також на платформах MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Воля ТБ тощо.

Орієнтовні склади команд:

Швеція: Ольсен – Лустіг, Ліндельоф, Даніельссон, Аугустінсон – Кулусевскі, Ольсон, Екдаль, Форсберг – Ісак, Куайссон.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Зінченко, Маліновський – Яремчук.

Нагадаємо, що Україна вийшла до плей-офф з третього місця в групі. Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Україна і Швеція вже зустрічалися на “Євро-2012”. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка – 2:1.

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.