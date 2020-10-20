Влада Швеції заблокувала доступ до мереж 5G для місцевих компаній, що використовують обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei та ZTE.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що рішення про заборону прийнято перед аукціоном на основні частоти 5G (3,5 ГГц), який відбудеться у Швеції 10 листопада.

Оголошуючи про умови аукціонів спектра для двох ключових діапазонів частот 5G, шведський орган поштового зв’язку і телекомунікацій заявив, що нові установки та нова реалізація центральних функцій для використання радіо в діапазонах частот не мають виконуватися з продуктами постачальників Huawei або ZTE.

Вже встановлена ​​інфраструктура Huawei та ZTE, яка може використовуватися для обслуговування мереж 5G, повинна бути виведена до початку 2025 року.