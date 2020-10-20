Про це повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що рішення про заборону прийнято перед аукціоном на основні частоти 5G (3,5 ГГц), який відбудеться у Швеції 10 листопада.
Оголошуючи про умови аукціонів спектра для двох ключових діапазонів частот 5G, шведський орган поштового зв’язку і телекомунікацій заявив, що нові установки та нова реалізація центральних функцій для використання радіо в діапазонах частот не мають виконуватися з продуктами постачальників Huawei або ZTE.
Вже встановлена інфраструктура Huawei та ZTE, яка може використовуватися для обслуговування мереж 5G, повинна бути виведена до початку 2025 року.
- Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії заборонив китайській телекомунікаційній компанії Huawei брати участь в створенні інфраструктури для мереж 5G.