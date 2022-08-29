Про це повідомило російське видання “Коммерсантъ“.

Ericsson скоротить всіх співробітників. Компанія може виділити сервіс підтримки. Це була б самостійна юрособа, засновниками якої стане менеджмент.

Через відсутність компонентів для базових станцій російські оператори мобільного зв’язку можуть зіткнутися з проблемами. Найбільше оператори МТС і Tele2 були найбільшими замовниками Ericsso останніми роками.

“Оператори втратять доступ до нових релізів ПО мережі зв’язку, які включають як нові функції, так і “латки” вразливостей”, — зазначено у повідомленні.