Про це повідомило російське видання “Коммерсантъ“.
Ericsson скоротить всіх співробітників. Компанія може виділити сервіс підтримки. Це була б самостійна юрособа, засновниками якої стане менеджмент.
Через відсутність компонентів для базових станцій російські оператори мобільного зв’язку можуть зіткнутися з проблемами. Найбільше оператори МТС і Tele2 були найбільшими замовниками Ericsso останніми роками.
“Оператори втратять доступ до нових релізів ПО мережі зв’язку, які включають як нові функції, так і “латки” вразливостей”, — зазначено у повідомленні.
Для мобільних мереж найбільшими постачальниками обладнання були Ericsson разом з фінською Nokia. Остання фірма мала частку 30-40%, а Ericsson — близько 20%. Поки єдина велика компанія у цій сфері, яка не заявила про вихід з ринку, є китайська Huawei.
Зазначимо, що вперше шведський виробник почав працювати на російському ринку 140 років тому.
- Виробник побутової техніки Bosch продає російські заводи. Німецька компанія вже знайшла кілька ритейлерів з РФ.
- Шведський ритейлер IKEA ліквідує ТОВ “Ікеа дім”. Відповідну заяву стосовно дочірньої компанії, яка керує магазинами мережі в Росії, оприлюднено 15 серпня, в останній день фінального продажу товарів зі складів IKEA в РФ.
- На російський ринок повертається Reebok. Товари спортивного одягу, взуття та аксесуарів продаватимуть через інший бренд.