Шведська рекрутингова компанія "Lernia" припинила співпрацю з росіянкою, яка порвала українську символіку та образила українку поблизу посольства Росії у Швеції.

Про це повідомляють #Букви.

Відео, на якому росіянка похилого віку грубо спілкується з українкою у Швеції, з’явилось у соціальних мережах декілька днів тому. Його зняла та виклала Хельга Кайда – українка, яка живе у Швеції.

Вона повідомила, що побачила, як невідома жінка зриває український прапор біля посольства РФ у Стокгольмі. Коли Хельга підійшла, щоб зробити їй зауваження, виявилось, що наругу над українською символікою здійснила 70-ти річна росіянка.

Після зауваження росіянка назвала українців “брудними фашистами, які вийшли з російського народу”. Саму ж Хельгу вона назвала “страшною мавпою”, яка все життя буде “бідною та нещасною”. Окрім цього, всіх українок росіянка обізвала “повіями”.

Після розповсюдження цього відео соцмережами, на нього звернули увагу у посольстві України у Швеції. У відомстві зазначили, що ситуація на відео викликала у них глибоке обурення, тому вони звернулись до шведських правоохоронців із вимогою надати правову оцінку ситуації

“Подібні висловлювання та поведінка не має бути проігноровано. Ця особа має понести передбачену законодавством відповідальність”, – наголосили в українському посольстві.

Проте користувачі соціальних мереж самостійно розпізнали росіянку на відео та назвали її ім’я – Євгенія Карлссон (дівоче прізвище Денісова). Сторінку росіянки знайшли у соціальних мережах, завдяки чому з’ясувалось, що родом вона з Санкт-Петербурга, проте проживає та працює у Швеції.

Також стало відомо, що росіянка працює у рекрутинговій компанії “Lernia”, проте після розголосу інциденту шведська компанія звільнила Євгенію Карлссон.

“Нам стало відомо, що у соцмережах розповсюджують відео, де співробітниця “Lernia” словесно ображає іншу людину. Хочемо повідомити, що людина на відео наразі не виконує службові обов’язки та більше не повернеться до нас на роботу”, – наголосили у компанії.