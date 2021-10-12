Шведська королівська академія наук відмовилася від гендерних квот

Голова академії, яка присуджує Нобелівські премії в галузі науки, наголосив, що вони не мають наміру запроваджувати гендерні чи етнічні квоти.

Про це повідомляє британське видання BBC.

Ґоран Ганссон, голова Королівської академії наук Швеції, зазначив, що вони мають намір оцінювати переможців за внеском у науку, а не за статтю чи етнічною приналежністю.

З 1901 року (часу заснування нагороди) жінкам було вручено 59 Нобелівських премій із 975.

Марія Ресса – цьогоріч єдина Нобелівська лауреатка жіночої статі. Марія Кюрі стала першою жінкою, яка отримала нагороду — і залишається єдиною жінкою, яка отримала її двічі.

“Сумно, що так мало жінок-лауреаток Нобелівської премії, і це демонструє несправедливі умови в суспільстві“, – сказав Ганссон.

Голова Королівської академії наук переконаний, що відмова від гендерних чи етнічних квот цілком відповідає “духу останньої волі Альфреда Нобеля”.

“Зрештою, ми вручимо приз тому, хто визнається найгіднішим, тому, хто зробив найважливіший внесок”, – сказав науковець.

Гансон зауважив, що лише приблизно 10% професорів природничих наук у Західній Європі чи Північній Америці – це жінки. А у Східній Азії ця статистика ще сумніша.

Вчений стверджує, що до жінок у науці потрібно змінити ставлення в суспільстві – і лиш тоді їх становище поліпшиться, вони зможуть робити відкриття та отримувати нагороди.