У суботу, 3 липня, одна з головних мереж супермаркетів Швеції – Coop оголосила, що була змушена тимчасово закрити близько 800 своїх магазинів у країні через кібератаку.

Про це, зокрема, інформують шведська суспільна телемовна організація SVT та міжнародне агентство Reuters.

Coop Sweden стала жертвою хакерського злому програмного забезпечення Kaseya (розроблене в США).

Через порушення роботи касових систем мережа Coop була змушена тимчасово закрити сотні своїх магазинів (близько 800 по всій країні). Відомо, що кібератака паралізувала каси. Вона почалася в пʼятницю ввечері.

“Один із наших субпідрядників зазнав атаки, і тому наші каси більше не працюють. Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися”, — йдеться в заяві Coop Sweden.

Як зазначає Reuters, програмне забезпечення Kaseya використовує шведська компанія Visma Esscom, котра управляє серверами низки підприємств у Швеції.

У країні постраждали й інші підприємства: зокрема залізниця й мережа аптек.

За словами Фабіана Могрена, очільника IT-компанії Visma Esscom, що займається дистрибуцією програмного забезпечення Kaseya, мережа Coop постраждала найбільше. Могрен стверджує, що метою хакерської атаки не була крадіжка особистих даних: зловмисники хотіли перешкодити нормальній роботі касових систем. У деяких випадках на екранах зламаних комп’ютерів спливало текстове повідомлення з вимогою викупу.

Міністр оборони Швеції Петер Хульквіст у коментарі місцевим ЗМІ повідомив, що кібератака була “дуже небезпечною” і продемонструвала, що бізнесу та державним установам слід “підвищити свою готовність”.

Як зазначає Reuters, інцидент у Швеції безпосередньо пов’язаний із кібератакою на сотні американських компаній у п’ятницю.

Як раніше повідомлялося, близько 200 компаній у США постраждали від атаки програм-вимагачів, під час якої було викрадено популярне програмне забезпечення від постачальника Kaseya з Маямі.

Зловмисники змінили інструмент Kaseya під назвою VSA, який використовують компанії, що управляють технологіями на малих підприємствах. Потім вони одночасно зашифрували файли клієнтів цих провайдерів.

Агентство Bloomberg інформує з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угрупування REvil, яке пов’язують із Росією.

За даними Huntress Labs Inc., понад 1000 підприємств уже постраждали, і очікується, що це число зростатиме.

А за інформацією компанії ESET, що займається кібербезпекою, наразі жертви є в 17 країнах (зокрема у Великій Британії, Канаді, Аргентині, Мексиці, Іспанії).