Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл не вибачився за стратегію країни в боротьбі з коронавірусом COVID-19, а лише говорив про отриманий досвід.

Про це йдеться в матеріалі російської служби ВВС.

Після інтерв’ю епідеміолога місцевій радіостанції, в більшості ЗМІ світу написали про те, що Тегнелл нібито визнав помилку країни за відмову від локдауну, внаслідок чого померло багато громадян.

Зростання смертності протягом декількох останніх днів в Швеції пов’язали з словами епідеміолога.

В інтерв’ю епідеміолог сказав журналістам, що якби у нього був той досвід, і ті знання про COVID-19, що зараз на початку пандемії, то, можливо, “дещо можна було б зробити інакше”. Але він не говорив про те, що вибачається за обраний шлях.

У розмові з журналістами епідеміолог визнав, що в боротьбі з коронавірусом країна вже втратила багато людей.

“Якби ми зіткнулися з тією ж хворобою, маючи ті ж знання, які у нас є сьогодні, я вважаю, ми б вибрали щось середнє між тим, що зробила Швеція, і тим, що вибрав інший світ”, – заявив він.

При цьому, він використовував акуратні формулювання. Наприклад, він сказав, що “є потенціал поліпшити прийняті в Швеції заходи”. Але він не уточнив, як саме варто було б скорегувати стратегію, а через кілька годин заявив, що нинішній підхід вважає найправильнішим для країни.

Епідеміолог просив не сприймати його попередню заяву (під час інтерв’ю, – ред.) як відмову від нинішньої стратегії. Він вважає, що ще занадто рано робити висновки про те, чи праві були країни, які виступили за жорсткі обмеження.

“За останні три-чотири місяці ми зрозуміли, що ця хвороба з великою ймовірністю може почати знову поширюватися”, – зазначив він.

У Швеції, з населенням понад 10 млн осіб, коронавірус виявлений у 40 тис. Померли від вірусу 4,5 тис. осіб. У той же час, в сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії, де був оголошений локдаун, виявлено набагато менше смертей. У Данії померли 580 осіб, в Норвегії – 237, у Фінляндії – 321. У Швеції ж тільки в середу від COVID-19 померли 74 людини.