Шведський легкоатлет Арманд Дюплантіс побив свій же світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні.

Про це голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка написав в Twitter.

“Арман Дюплантіс покращує світовий рекорд зі стрибків з жердиною до 6,18 м у Глазго! Відмінний стрибок!Мої щирі вітання юному таланту і його батькам! Підняти планку!”

Так, 9 лютого на міжнародному турнірі в Торуні (Польща) Дюплантіс подолав планку на висоті 6 м 17 см, що стало новим світовим рекордом.

І тепер 15 лютого на змаганнях у шотландському місті Глазго 20-річний спортсмен побив свій же рекорд і стрибнув у висоту на 6,18 метрів. Це на 1 сантиметр вище, ніж попередній результат.

Варто зазначити, що тривалий час світовий рекорд (6,15 м) належав українцю Сергію Бубці.

Раніше Бубка привітав Дюплантіса зі світовим рекордом: “Фантастична робота! Мої щирі вітання Арману і його батькам. Це здорово, що у нас в легкій атлетиці є такі таланти. Удачі! Давай ще вище”.