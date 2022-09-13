Про це повідомила Волинська ОВА.

Житло будують на території оздоровчого табору благодійного фонду “Шведський центр допомоги”. Надалі планується побудувати житло ще для 150 переселенців.

Меценати зі Швеції днями надіслали п’ять вантажівок з будматеріалами. Серед них були теплопомпи, які потрібні для забезпечення опаленням помешкань.

Понад 20 будівельників зі Швеції вже розпочали роботу. Кожен з них власник того чи іншого підприємства, яке спеціалізується на будматеріалах.

На даному етапі робот будівлі модернізують. Надалі будуть утепляти фасади та ремонтувати їх. Після цього заливатимуть фундамент для нових житлових споруд.

Будівництво та відновлення житла проводять за підтримки шведського фонду Ukrainahjälpen Filippus спільно з Офісом Президента України. На сьогодні на Волині розселили та забезпечили усім необхідним 73 тисячі 106 переселенців, а статус ВПО мають майже 60 тисяч людей. В області можливо розселити ще близько 13 тисяч осіб.