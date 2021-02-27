Про це повідомляє видання Le Parisien.

Для того, щоб зірвати джекпот гравцю необхідно було вгадати числа: 6 – 12 – 22 – 29 – 33. Фахівці кажуть, що шанси отримати максимальний виграш оцінюються як 1 до 139 мільйонів.

Попередній рекорд по сумі виграшу в лотереї Euromillions встановив француз. 11 грудня минулого року він виграв 200 мільйонів євро.

Квитки EuroMillions продаються у дев’яти країнах. З моменту появи лотереї у 2004 році джекпот вигравали 111 разів у Великій Британії, 110 разів у Франції, 109 разів в Іспанії та 78 разів в Португалії.