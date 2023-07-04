Уряд Швейцарії 4 липня заявив, що країна хоче брати участь у програмі протиповітряної оборони Європейського небесного щита, що на думку критиків, перечить нейтральній позиції країни.

Джерело: Reuters

Sky Shield (Європейський небесний щит) – це схема протиповітряної оборони, яка має допомогти усунути прогалини в нинішній протиповітряній системі Європи, зокрема у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

Віцепрезидент Швейцарії Віола Амхерд має підписати декларацію про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини в п’ятницю, 7 липня.

“Швейцарія бажає брати участь у Європейській ініціативі Sky Shield, і декларація про наміри має бути підписана в Берні”, — повідомили у міністерстві оборони Швейцарії.

Наразі близько 17 європейських країн приєдналися до проєкту Sky Shield, включаючи Німеччину, Великобританію, Фінляндію та Швецію.

Він спрямований на скорочення витрат для країн шляхом координації їх закупівель систем протиповітряної та протиракетної оборони, таких як ракетна система Patriot. Він також має на меті сприяти співпраці у сфері навчання, технічного обслуговування та логістики.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року на нейтральну Швейцарію зростає тиск з боку її європейських сусідів, щоб вона підтримала Україну у військовій сфері, дозволивши реекспорт озброєння швейцарського виробництва.

Минулого тижня Швейцарія відхилила запит швейцарської оборонної компанії RUAG на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для використання в Україні. Раніше вона також відхиляла запити Данії та Німеччини, які хотіли надіслати швейцарську бронетехніку та боєприпаси для допомоги Україні.

Зараз, перехід нейтральної країни до Sky Shield викликав занепокоєння.

“Це не підходить до суворо нейтральної Швейцарії”, — сказав Вернер Гартенманн з лобістської групи Pro Schweiz.

Він додав, що стурбований тим, що цей крок зробить Швейцарію військово залежною від іноземних держав і НАТО і перетворить країну на мішень.