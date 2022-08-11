Київ домовився, щоб Швейцарія представляла українські інтереси в Росії. У Кремлі заявили, що Швейцарія не може виступати як посередник.

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

Міністерство закордонних справ України надало доручення щодо ініціативи президенту Володимиру Зеленському. Відомство наголошувало, що багато українців опинилися на теренах РФ без документів та були незаконно вивезені з тимчасово захоплених частин регіонів, тому сотні тисяч громадян потребують допомоги.

На території Росії немає українських дипломатичних установ. Планувалося, що у двосторонніх угодах буде визначена роль та шляхи, як Швейцарія представлятиме інтереси України.

У РФ відповіли, що Швейцарія не може бути посередником. За словами російського МЗС, країна втратила нейтральний статус.

“Швейцарія не може представляти інтереси України в Росії, оскільки втратила нейтральний статус”, — йдеться у повідомленні.