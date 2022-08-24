Швейцарія допоможе українським виробникам молока, які знаходяться у постраждалих від війни регіонах. Для цього Україна отримає 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн грн).

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Кошти спрямують у Чернігівську, Київську та Сумську області. Зацікавлені виробники отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені. У проєкті передбачено надання серветок для гігієни вимені, рукавичок, реактивів для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектантів для тваринницьких приміщень тощо.

Надане майно має покрити квартальну потребу. Планується, що господарства покращать свій фінансовий стан завдяки відновленню ланцюгів постачання продукції. Проєкт буде завершено у листопаді 2022 року.

Товари будуть закуповувати переважно в українських постачальників. Будуть враховувати тих, хто працював на ринку до російського вторгнення. У такий спосіб хочуть надати можливість бізнесу продовжувати працювати.

“На шляху до відновлення спроможності молочного сектору України важливо підтримати виробничі технології, що побудовані на дотриманні високих стандартів гігієни задля якісних та безпечних харчових продуктів”, — йдеться у повідомленні.

На початку серпня 232 молочних господарства підтвердили потребу в одержанні гуманітарної допомоги. Найбільше розташовані в Чернігівській області (95), далі йдуть Київська (78) та Сумська (59).