Вчора, 2 листопада, Федеральна рада Швейцарії ухвалила план щодо пом’якшення впливу майбутньої зими на мешканців України, виділивши 100 мільйонів швейцарських франків, тобто 101.4 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

За даними швейцарського уряду, близько 18 мільйонів українців потребують допомоги через війну, а з настанням зими це число може зрости до 24 мільйонів.

“Понад 30 відсотків енергетичної інфраструктури України було пошкоджено. Цілеспрямовані атаки залишили багато місць без доступу до питної води, а також порушили електропостачання та телекомунікації. Україні потрібна додаткова допомога міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Водночас гроші направлять і на полегшення гуманітарної ситуації. До прикладу, держава допомагає “Укренерго” закуповувати енергоносії та запчастини, а також бере участь у ремонті систем кріплення рейок. Крім того, допомагає з утепленням, харчовими продуктами й заміною вікон.

Швейцарія оцінює свої можливості щодо постачання додаткових товарів, зокрема генераторів, помп або установок для очищення води.

Зазначається, що Федеральна рада подасть до парламенту запит на додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямків діяльності.