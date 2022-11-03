Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.
За даними швейцарського уряду, близько 18 мільйонів українців потребують допомоги через війну, а з настанням зими це число може зрости до 24 мільйонів.
“Понад 30 відсотків енергетичної інфраструктури України було пошкоджено. Цілеспрямовані атаки залишили багато місць без доступу до питної води, а також порушили електропостачання та телекомунікації. Україні потрібна додаткова допомога міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації”, — йдеться в повідомленні.
Водночас гроші направлять і на полегшення гуманітарної ситуації. До прикладу, держава допомагає “Укренерго” закуповувати енергоносії та запчастини, а також бере участь у ремонті систем кріплення рейок. Крім того, допомагає з утепленням, харчовими продуктами й заміною вікон.
Швейцарія оцінює свої можливості щодо постачання додаткових товарів, зокрема генераторів, помп або установок для очищення води.
Зазначається, що Федеральна рада подасть до парламенту запит на додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямків діяльності.
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